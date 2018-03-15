من هو المهندس داود الهاجري المدير العام لبلدية دبي

حصل المهندس داود الهاجري المدير العام لبلدية دبي على شهادة بكالوريوس في مجال تخطيط المدن وتكنولوجيا البناء من جامعة أيسترن من الولايات المتحدة الأميركية سنة 1993.

و عُيّن في بلدية دبي كمهندس في وظيفة مخطط مدن بإدارة التخطيط ثم تقلد مناصب عدة في نفس المجال بما في ذلك رئيس قسم التخطيط ثم مدير إدارة التخطيط ثم مساعد مدير عام البلدية لقطاع الهندسة والتخطيط.

كما أنه خريج برنامج محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة وحاصل على جائزة القائد المبدع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

و قد مثل البلدية في عدد كبير من المؤتمرات والندوات ويتمتع الهاجري بخبرة واسعة في مجال التخطيط والاستثمار والتنمية العمرانية، وهو عضو في لجان كثيرة داخل وخارج البلدية تتمثل أهمها في رئاسة مجلس إدارة جمعية المهندسين، واللجنة العليا للخطة الحضرية لدبي 2020 فضلاً عن الجمعية الأمريكية لمخططي المدن كما أنه كان عضوا في مجلس إدارة نادي النصر الرياضي وهو عضو كذلك في لجنة تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية في البلدية إلى جانب عضويته في لجنة المدارس التعليمية.