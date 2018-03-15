بلدية الشارقة تستثني بعض المواقف من "المجانية" خلال العطلات

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن هناك بعض المواقف تم تعديلها لتكون مدفوعة طيلة أيام الأسبوع وفي أيام العطل الرسمية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي اتخذتها البلدية بعد دراسة مستفيضة في هذا الخصوص، ورداً على مجموعة من التساؤلات التي أثيرت من قبل الجمهور في الإمارة.

وتفصيلاً أوضح علي بوغازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن اللوحات الخاصة ببعض المواقف والتي تم تجديدها، وتتضمن تفاصيل حول خضوعها طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية، جاءت بعد استبيان قامت به البلدية وأخذ رأي الجمهور بعد أن أجمعت نسبة كبيرة منهم على ضرورة أن تبقى خاضعة للرسوم في كل الأوقات، نظراً لوجودها في مناطق حيوية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا القرار سيبدأ من 30 الشهر الجاري.

ويشمل جزءاً من منطقة المجاز وسوق الطيور ومنطقة الشويهين حيث ركزت البلدية في هذا القرار على الأماكن السياحية والأسواق التي تشهد حركة نشطة خلال العطلات.

وأشار بوغازيين إلى أن البلدية تحرص بشكل كبير على تلبية رغبات وتطلعات الجمهور وتحقيق رضا المتعاملين، ومن هذا المنطلق استجابت البلدية لاقتراحات عدد كبير من أفراد الجمهور باخضاع هذه المواقف للرسوم بشكل دائم، لأن أصحاب البنايات المجاورة يركنون مركباتهم لوقت طويل في أيام العطلات كونها غير مدفوعة، وهو ما يصعب على مرتادي المناطق سابقة الذكر ايجاد مواقف لقضاء أوقات الترفيه رفقة عائلاتهم.

وقال مدير إدارة المواقف العامة: تولي البلدية أهمية كبيرة بتقديم خدماتها على الوجه الامثل وقد لا يرى البعض أن هذا القرار لا يناسبهم، ولكن البلدية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومراعاة ضرورة توفير المواقف في مختلف الأوقات للتسهيل والتيسير على أفراد الجمهور، ولتبقى العملية منظمة بشكل كبير".