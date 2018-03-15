محمد بن زايد ورئيس تركمانستان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقربان قولي بيردي محمدوف، رئيس دولة تركمانستان الصديقة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية، التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بزيارة الرئيس قربان قولي والوفد المرافق، معرباً سموه عن ثقته بأن زيارة الرئيس التركماني للدولة ستمثل دفعة مهمة وقوية للعلاقات الإماراتية - التركمانية وستزيد من تعميق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سموه أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تعطي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة تركمانستان الصديقة في المجالات كافة، مشيراً سموه إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس قوية من التفاهم والمصالح المشتركة، وهي تشهد تطورات مهمة خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين.

وقال سموه إن التشاور المستمر بين البلدين يجعلنا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستقبل العلاقات الإماراتية – التركمانية، خاصة أن هذه العلاقات تملك الكثير من مقومات التطور والتوسع والفرص الواعدة، خاصة في مجالات الغاز والنفط والطاقة المتجددة، وغيرها.

من جانبه، أعرب رئيس تركمانستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والإمارات.

وأعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بهه والوفد المرافق، مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وجرى خلال المحادثات بحث سبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية، وغيرها من المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد الجانبان في ختام محادثاتهما الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون والتنسيق في المجالات كافة التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار لمصلحة الشعبين الصديقين.

وشددا على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لتحقيق السلام والأمان والتعايش في المنطقة والعالم وترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب.

حضر جلسة المحادثات، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعه الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحضرها من الجانب التركماني، ميريدوف رشيد أوفيز غلديفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأوراز غلدييف إيسين، مراد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيدة عبدييفا باخار غول قربان مرادوفنا، نائبة رئيس مجلس الوزراء وبابايف مقصد ماميد ساباروفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء ويايليم بردييف، وزير الدفاع وبجنتش غوندوغدييف، وزير خدمات الحدود وقوات الحرس وكاكايف ياغشي غلدي إلياسوفيتش، مستشار رئيس تركمانستان لشؤون النفط والغاز ودورديليف شاه محمد، عمدة مدينة عشق آباد وبازاروف باطر آغا نزاروفيتش، وزير المالية والاقتصاد وأوراز مرادوف دوران رحيم برديفيتش، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية وغيلدي نيازوف ماميد مراد، وزير التعليم وشاه مرادوف عطا غيلدي عاشروفيتش، وزير الثقافة وأرتشاييف مراد قربان دورديفيتش، وزير الغاز وأوفيزوف بيرام غلدي أوراز غلديفيتش، وزير الاتصالات وأوفيزوف عالم آنا أورازوفيتش، وزير النقل البري وصابوروف دوران ريمبايفيتش، وزير الطيران وغوردوف أمان مراد طاغان دورديفيتش، وزير النقل البحري والنهري وآنا نيبيسوف ميرغين نيبيس نور نيبيسوفيتش، وزير شؤون الفروسية وجباروف رحيم بردي حباروفيتش، رئيس مجلس إدارة البنك للعلاقات الاقتصادية الخارجية ودادايف ألكسندر ساخادوفيتش، رئيس اتحاد الصناع ورواد الأعمال، وعدد من المسؤولين.

وقد شهد سموه والرئيس التركمانستاني توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تركمانستان اليوم في أبوظبي عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

كما شهد مراسم التوقيع، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعه الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فقد تم التوقيع على مشروع اتفاقية التعاون حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى مشروع اتفاقية تسليم المجرمين، وعلى مشروع اتفاقية التعاون في المسائل الجنائية، وعلى مذكرة بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

وقع الاتفاقيات من جانب الدولة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما وقعها من الجانب التركماني رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي، وقعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش ومن الجانب التركماني شاه مرادوف عطا غلدي، وزير الثقافة.

كما تم التوقيع على بروتوكول تعديل على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وقعها من الجانب الإماراتي، معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومن الجانب التركماني باطر بازاروف، وزير المالية والاقتصادية.

وتضمنت مراسم توقيع الاتفاقيات، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "مركز التنمية الاقتصادية" في دبي و"بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الأجنبية" في تركمانستان، وقعها من جانب الدولة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومن الجانب التركماني جباروف رحيم ردي، رئيس مجلس إدارة بنك العلاقات الاقتصادية الخارجية الوطني.

كما وقعت شركة "مبادلة للبترول" مذكرة تفاهم مع شركة "تركمان غاز" لبحث فرص التعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز في تركمانستان، وقعها من الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ومن الجانب التركماني ارتشايف مراد، وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية "تركمان غاز".

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة تركمانستان، وقعها من جانب الدولة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومن الجانب التركماني جباروف رحيم ردي، رئيس مجلس إدارة بنك العلاقات الاقتصادية الخارجية الوطني.