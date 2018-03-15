محمد بن راشد يعين داوود الهاجري مديرا عاما لبلدية دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم "10" لسنة 2018 بتعيين المهندس داوود عبدالرحمن عبدالله الهاجري، مديراً عاماً لبلدية دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير للمهندس حسين ناصر لوتاه لما قام به من جهود ولما قدَّمه من بذل وعطاء خلال الفترة التي تولّى فيها هذا المنصب، حيث كان نموذجاً للتفاني في العمل والإخلاص فيه بكل أمانة ونزاهة ووطنية، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق سلسلة من الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانة دبي بين أفضل مدن العالم وأسرعها نمواً، متمنياً له سموه كل التوفيق والسداد في حياته القادمة.