تعرف على نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

تلتزم حكومة أبوظبي بالمحافظة على سلامة وصحة العاملين والإرتقاء بأداء أماكن العمل الى أفضل وأعلى المستويات في هذا المجال، للمساهمة في منع وخفض الحوادث والاصابات والامراض المهنية.

وقد تم تطوير وتطبيق معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، بتوجيهات من حكومة أبوظبي، مع نهاية عام 2006، بهدف معالجة المخاطر الناجمة عن أماكن العمل وإدارة كافة الجوانب ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية فيها.

تم إطلاق الاصدار الأول لهذه المعايير والمتطلبات في عام 2008 (الاصدار 1.0)، تبع ذلك تحديث للنسخة الاولية في عام 2009 (الاصدار 1.2( وعام 2012 (الإصدار 2.0). أما النسخة الاخيرة من نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية فقد صدرت في يوليو 2016 (الاصدار 3.0)

يعتبر نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية آلية إدارية متكاملة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في نظام موحد، ويؤدي هذا التكامل بين هذه العناصر الى تحقيق أهداف العمل بكفاءة عالية من خلال إدارة التأثيرات السلبية للأنشطة وخفض المخاطر في أماكن العمل.

يستند نظام الإمارة الى المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية لكنه مستقل عنها، ويتفرد بخصائص مميزة، من أهمها:

تحسين الأداء في إدارة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

تعزيز التواصل والتشاور بين العاملين وأصحاب العمل.

تحقيق الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

بناء ورفع القدرات في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

التغيير الثقافي بين العاملين ومختلف فئات المجتمع من خلال توفير بيئات عمل آمنة وصحية.