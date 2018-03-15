منصور بن زايد يبحث التعاون مع رئيسي تركمانستان وأرض الصومال

وصل إلى أبوظبي مساء أمس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق له في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث رحب سموه برئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية، معرباً سموه عن أمله في أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح والتوفيق بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وتأتي زيارة رئيس تركمانستان لترسخ توجه القيادتين نحو توثيق التعاون المشترك في المجالات كافة لضمان تحقيق رؤية القيادتين.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أمس في قصر الإمارات قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية.

كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أمس في قصر الرئاسة موسى بيهي عبدي رئيس أرض الصومال والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. كما تم استعراض البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لصالح أرض الصومال وشعبها الشقيق.