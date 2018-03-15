تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين «نيابة دبي» و»الموارد البشرية»

وقّعت النيابة العامة مذكرة تفاهم، مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على هامش مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف في نسخته الـ 18 ، وذلك بهدف تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الطرفين في النواحي المؤسسية والقانونية، وتحقيقاً للأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي في دفع التميز والابتكار منهجاً للعمل الحكومي.

ويتطلع الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي من خلال تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين، والتعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي، وتوثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها.

وقع مذكرة التفاهم من جانب نيابة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومن جانب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام للدائرة.

وقال عصام الحميدان إن المذكرة الحالية تقدم الإمكانيات اللازمة للموظفين عبر دعم الطموح الذاتي وتعزيز الثقة في العمل الحكومي وممارسة الدور الإيجابي ، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021 نحو تسخير الطاقات الإبداعية.

ومن جانبه أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على التعاون المثمر مع دوائر حكومة دبي.