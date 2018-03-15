استراتيجية «ربع قرن» انطلاقة بالأجيال الواعدة نحو المستقبل

رحّب عدد من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة بإعلان مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» إطلاق الاستراتيجية الجديدة الخاصة بها وبمؤسساتها التابعة؛ أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات.

وأشاد مسؤولون في هذه المؤسسات والدوائر بأهمية الاستراتيجية الجديدة في توحيد الجهود الرامية إلى تأهيل أجيال المستقبل، وصقل مهاراتها وتحفيزها إلى الإبداع والابتكار، واستثمار طاقاتها الكامنة لتحقيق النهضة التنموية الشاملة في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

مساهمة

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن «الاستراتيجية الجديدة التي تطلقها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تعد إضافة ومساهمة جديدة يترسخ من خلالها اهتمام قيادة دولة الإمارات بتربية أجيال المستقبل، وتوفير جميع الإمكانات التي تسهم في تنمية طاقات الأطفال والناشئة والشباب، ليكونوا قادرين على صناعة المستقبل المشرق لمجتمعهم، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية، وتمكينها من تحقيق رؤيتها في أن تكون ضمن أفضل دول العالم».

وأضافت أن «حرص المؤسسة والاستراتيجية الجديدة على توفير البيئات المحفزة إلى الابتكار والإبداع محور رئيس وركيزة أساسية لتمكين أجيال المستقبل من التفكير خارج الأطر التقليدية، وتقديم الأفكار المبتكرة لجميع القضايا التي تواجههم، وليكونوا قادرين على رسم المستقبل الذي يطمحون إليه، وتتحقق فيه جميع طموحاتهم وتطلعاتهم».

خطة

وقالت خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: «ترسّخ الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها مؤسسة (ربع قرن) رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الاستثمار بالإنسان على اختلاف مراحل حياته».

حلم

وقالت موضي بنت محمد الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية، إن «(ربع قرن) هي حلم تحقق على أرض الشارقة، ونموذج متفرد الصفات والملامح، رسم خريطة من القيم من أجل غاية واحدة هي الاهتمام بالنشء، والأخذ بأيديهم نحو طريق الحياة وفق أسس واثقة».

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «استطاعت المؤسسات الأربع التابعة لـ(ربع قرن) تحقيق إنجازات كبيرة على مدى الأعوام الماضية، لا سيما على صعيد تنشئة أجيال تتمتع بالقـــدرات والمؤهلات التي تجـــعلها قادرة على مواصلة مسيرة النهضة والبناء لأعوام عديدة مقبلة».

وقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «ينضوي تحت (ربع قرن) كل من أطفال الشارقة، وناشئتها، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، إذ تتولى المؤسسة مهمة وضع خطط استراتيجية موحدة للمراكز الأربعة التابعة لها، من أجل تفعيل جهودها، واستثمار طاقاتها، لخدمة المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية على الوجه الأمثل».

وأكدت صالحة غابش، المدير العام والمستشارة الثقافية في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشــــؤون الأســـرة في الشارقة، أن تطوير الرؤى والاستراتيجيات منهج أصيل وأســـاس تؤمن به قيادتنا الحكيمة، لذلك جاءت (ربع قرن) لتكون خطوة عملية نوعية في حركة الاستدامة، تعتمد على أهداف تبدو مـــواكبة لتطلـــعات القادة وطموحات المجتمع في تقوية الكيان البشري، المتمثل في شبابنا.

فكر

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن تربية الأجيال وصناعة القادة لا يتمان إلا بتبني مرحلة الطفولة، وهذا هو الفكر الذي انتهجته إمارة الشارقة، ليتجسد على أرض الواقع في مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين».

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، مديرة كلية التقنية العليا للطالبات بالشارقة: «تحمل الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة ربع قرن ومؤسساتها التابعة رؤية شمولية للواقع الذي نحياه اليوم، والمستقبل الذي نطمح أن نرى أبناءنا وبناتنا يحققون الإنجازات الكبيرة فيه، فمنذ أن انطلقت (ربع قرن) حدد اسمها بوضوح هدفها، وهو تنشئة الأطفال والشباب نشأة صحيحة وفق أسس متينة، تخرج المواهب الكامنة في كل منهم على مدار 25 عاماً».

وأكد سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين هي فخر لنا، وصرح تعليمي وتربوي شامخ، إذ تتميز بتركيزها على أبنائنا منذ الصغر حتى الشباب، وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب، وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم فكرياً وجسدياً، لتولي مناصب قيادية ومميزة في مجالات عدة».