منصور بن زايد يطلع على تفاصيل «قطار الاتحاد»

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على الخطة الاستراتيجية لمشروع قطار الاتحاد وما تم إنجازه وفق الجدول الزمني المعتمد لبناء خط السكك الحديدية الذي يصل طوله الإجمالي بعد انتهائه إلى أكثر من 1200 كيلومتر، بكلفة تقدر بنحو 40 مليار درهم وبطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً.

واستمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، لشرح مفصل حول مراحل المشروع وخط السير والإنجازات التي تحققت حتى الآن تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع والتوجيه.