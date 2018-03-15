وزير العدل يواصل زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة

واصل معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة بلقاء عقده مع قضاة وموظفي محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية.
واستمع معاليه خلال زيارته لدوائر وأقسام المحكمة لاحتياجات المسؤولين والإداريين ومقترحات تطوير العمل والإحصائيات المتعلقة بالفصل بالقضايا، كما استمع لملاحظات جمهور المراجعين.
وحضر معاليه خلال جولته التفقدية جانباً من جلسة دائرة الجنايات الخاصة بنظر قضايا الاتجار بالمخدرات، كما اطلع على المشاريع الإلكترونية التي تم تنفيذها بالمحكمة وخاصة البرنامج الإلكتروني للقضايا المالية. ودشن معاليه خلال الزيارة الحاسبة الذكية التي تيسر إطلاع المتعاملين على القضايا المالية الخاصة بهم وما تم تنفيذه فيها.