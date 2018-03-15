الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الإثنين

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس على الدولة اليوم "الخميس" رطبا ليلا خاصة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا يصبح صحوا بوجه عام نهارا والرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س على البحر الذي يكون مضطربا خاصة غربا ويصبح متوسط الموج مساء في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما توقع " المركز " أن يكون الطقس بعد غد " الجمعة " رطبا ليلا وصباحا على المناطق الداخلية والساحلية ويتشكل الضباب وتكون الرياح شمالية غربية تتحول جنوبية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س والبحر من خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم السبت المقبل رطبا ليلا وفي الصباح على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل ضباب خفيف، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، وتزداد كميات السحب بعد الظهر وقد تكون ركامية على الجبال شرقا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س وتكون مثيرة لبعض الغبار أحيانا نهارا، أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يصبح الطقس يوم الأحد المقبل رطبا صباحا وقد يتشكل ضباب أقصى الغرب وتزداد كميات السحب وقد تكون ركامية على الجبال شرقا، مع انخفاض في درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/ س على البحر وتكون مثيرة للغبار أحيانا على المناطق المكشوفة ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد الاثنين المقبل طقسا رطبا ليلا وفي الصباح على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، يصبح صحوا نهارا والرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يصبح مضطربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.