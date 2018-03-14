"صحة أبوظبي" تزور المرضى المبتعثين للعلاج في كوريا

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي احتفاء بعام زايد مبادرة تعنى بمد جسور التواصل مع متعامليها من المرضى المبتعثين خارج الدولة واللقاء بهم أثناء تلقيهم العلاج خارج الدولة.

وقام وفد من دائرة الصحة في أبوظبي بزيارة المرضى المبتعثين للعلاج في كوريا وتحديدا سيؤول وذلك للاطمئنان عليهم وبث الأمل والسعادة فيهم ونقل الأمنيات لهم بالشفاء العاجل.

وتأتي هذه المبادرة ترسيخا لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ونهجه القائم على القيم الأخلاقية السامية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف باعتبارها الأساس في رقي الأوطان وتقدمها والتي تعد زيارة المريض من أهم سماته.. وهذا النهج سيبقى دائما خارطة الطريق نحو التقدم والازدهار لحاضر مشرق وغد واعد بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".