محمد بن زايد يستقبل رئيسي شركتي "تاليس" و "إل3 تكنولوجيز"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ " كلا على حده " باتريك كاين رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة " تاليس" الفرنسية العاملة في قطاعات الطيران والفضاء والنقل البري والدفاع والأمن و كريستوفر كوباسيك الرئيس و المدير التنفيذي لشركة " إل 3 تكنولوجيز " الأميركية المتخصصة في أنظمة التحكم و السيطرة والاتصالات ومنتجات إلكترونيات الطيران والفضاء والملاحة.

جرى خلال اللقاءين استعراض التعاون والتنسيق بين الشركتين والشركات والجهات المعنية بدولة الامارات العربية المتحدة ومجالات إبرام الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيسي الشركتين وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.