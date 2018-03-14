طقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً.

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتخف سرعة الرياح ليلا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 18 - 38 كم /ساعة ، تصل 40 كم /ساعة على البحر وتتناقص سرعة الرياح ليلا لتصبح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجة عام.

وحالة البحر.. الخليج العربي: مضطرب الموج - متوسط ليلا . فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:47 المد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 18:48 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

وبحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:21 المد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 14:47 الجزر الثاني عند الساعة 03:29.