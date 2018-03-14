وفاة خبير بيئي عالمي شارك في مؤتمر عجمان الدولي للبيئة

عثر على جثة خبير البيئة الأوكراني الذي وصل الدوله للمشاركة في مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط مؤخرا، متوفيا في غرفته بفندق رمادا عجمان.

ويدعى الدكتور سيرجي لافرينينكو ، الأستاذ فى الجامعة التقنية، في اوكرانيا، حيث أنه غادر مقر الموتمر إلى غرفته في فندق رامادا عجمان بعد أن قدم ورقته البحثية بعنوان "تشكيل الهياكل النانوية لأوكسيد الزنك الهرمي لمحولات الطاقة الشمسية والكهروضوئية" في اليوم الاول من الموتمر في السادس من مارس الحالي.

نقل الجثمان

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، بالرغم من أن المتوفى حضر للمشاركة في المؤتمر على نفقته الخاصة لتلبية دعوة اللجنة العلمية للمؤتمر سوف تتكفل الدائرة بكل نفقات ترحيل جثمانه إلى بلاده وتخليص كافة الإجراءت المتعلقة بذلك بناءاً على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة العليا للمؤتمر كبادرة انسانية تجاه هذه الحالة.



ويذكر أن المتوفى كان في بلده أوكرانيا متخصص في تقنيات النانو ، الهندسة الحيوية، بصريات البوليمر فائقة الدقة ،كما ونشر أكثر من 220 ورقة علمية تقنية. و زميل بحث فخري للجمعية الملكية و أكاديمي في الأكاديمية الأوروبية المتوسطية للفنون والعلوم وأستاذ فخري وعضو في الجمعية الأوروبية للهندسة الدقيقة وتكنولوجيا النانو عام 2000 وعضو الجمعية الدولية للهندسة البصرية عام 2016 وعضو في الرابطة الدولية للمواد المتقدمة وخبير تكنولوجي في الصناعة البيو تقنية.