«تنفيذي الشارقة» يستعرض تقرير الدراسات العليا لموظفي الحكومة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة. واطلع المجلس على التقرير السنوي للدراسات العليا لموظفي حكومة الشارقة قدمه الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية.

واستعرض التقرير إحصائيات الموظفين المبتعثين للدراسات العليا من الجهات الحكومية في الإمارة، مبيناً أعداد المبتعثين ومواقف الدراسة.

ووجه رئيس دائرة الموارد البشرية الشكر والتقدير للمجلس التنفيذي على دعمه المباشر لإنجاح خطة ابتعاث الموظفين مما يسهم في تعزيز وتوافر الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة.

واطلع المجلس على بعض المقترحات الخاصة بدعم بعض الفئات في مجال إسكان المواطنين قدمه المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان.

وأشار رئيس دائرة الإسكان إلى أن المقترحات تأتي في إطار الموجهات العامة في إمارة الشارقة بدعم وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر، مما يسهم في استقرار المجتمع وتنميته. ووجه المجلس بإجراء مزيد من الدراسات حول المقترحات المقدمة من دائرة الإسكان. واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» للعام 2017.

وقدم سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» شكر وتقدير المؤسسة للمجلس التنفيذي على دعم برامج وفعاليات المؤسسة، وأعضائها عبر قرار إعفاء المشروعات من الرسوم الحكومية، مما ساهم في تحقيقها للكثير من النجاحات وتشجيع الأعضاء على إقامة المشروعات المختلفة.

واستعرض التقرير إنجازات المؤسسة خلال العام المنصرم، مبيناً بالأرقام الخدمات التي قدمتها المؤسسة في تمويل المشروعات والاستشارات والبرامج التدريبية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها المؤسسة مع عدد من الجهات لتعزيز مشاركاتها لصالح المستفيدين من الأعضاء.

وأشار سلطان عبدالله بن هدة السويدي إلى أن إنجازات المؤسسة جاءت تماشياً مع أهدافها التي تسعى لتحقيق دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع الرائدة، وتوفير الحوافز التشجيعية للمواطنين، بالإضافة إلى كون المؤسسة تعمل كحلقة وصل اتصال بين القطاعين الحكومي والخاص.

وثمن المجلس جهود مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ووجه لإدارتها الشكر والتقدير على ما حققته من إنجازات.