مكتوم بن محمد يبحث التعاون مع «جنرال إلكتريك»

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في مجلس سموه في زعبيل أمس، جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» العالمية.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول سبل التعاون بين «جنرال إلكتريك» والجهات المعنية في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة في مجالات الطاقة والطاقة البديلة وتدريب القيادات الشابة وتبادل الخبرات.

وتطرق الحديث إلى استعراض مستويات النمو الاقتصادي المعرفي في الإقليم عموماً، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص.

وقد أشاد فلانيري بقوة الاقتصاد الوطني والنمو الذي يشهده في مختلف القطاعات، وأرجع ذلك إلى السياسة الحكيمة والمتأنية لقيادتنا الرشيدة والثقة التي تحظى بها دولتنا لدى الشركات الاستثمارية العالمية التي تجعل من دبي مقراً إقليمياً لها في المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهاً في هذا الصدد بالتسهيلات اللوجستية المتميزة التي توفرها حكومة دولة الإمارات وحكومة دبي لمركز «جنرال إلكتريك» الإقليمي في دبي الذي يدير عمليات الشركة في هذه المناطق.

وقد رحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» العالمية، مشيداً بمستوى العلاقات والتعاون القائم بين الشركة والجهات المعنية في الدولة، وأكد أن جميع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية كبيرة واهتمام واسع من أجل إنجاح عملياتهم التشغيلية واستثماراتهم في داخل الدولة والمنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي والوفد المرافق للضيف.

جدير بالذكر أن الشركة تعد ثاني أكبر شركة في العالم ويعمل لديها أكثر من 300 ألف موظف في 180 دولة وبلغت إيراداتها في العام المنصرم ما يزيد على 122 مليار درهم، وهي تعمل في قطاعات تصنيع محركات الطائرات والأقمار الصناعية والغاز والنفط والصحة وغيرها.