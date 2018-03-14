شرطة دبي تتيح للمرأة وظيفة «قيادة طائرة»

طرحت القيادة العامة لشرطة دبي هذا العام 5 وظائف جديدة، ولأول مرة للراغبين في الالتحاق بها من العنصر النسائي، تتمثل في وظيفة «قائدات طائرات» من أجل أن يلعبن دوراً في حماية سماء دبي وتعزيز الأمن والأمان، وذلك تشجيعاً للعنصر النسائي ليخضن تجربة جديدة في قيادة طائرة الهيلوكوبتر في تنفيذ العمليات الشرطية.

ودشن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة "الاختيار والتوظيف الذكي" للقيادة العامة لشرطة دبي في معرض الإمارات للوظائف.

واطلع سموه على برنامج التوظيف الذكي الذي توفره منصة شرطة دبي للراغبين في الحصول على الوظائف.

وأطلق سموه بطاقة "إسعاد" بحلتها الجديدة وهي بطاقة خصومات خاصة بموظفي شرطة دبي يستفيدون منها في مجالات صحية وتعليمية وخدمية.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الحرص على تسهيل عملية التعيين للمواطنين بما يواكب توجهات حكومة دبي في استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع، من خلال منصة «الاختيار والتوظيف الذكي» في معرض الإمارات للوظائف.

من جانبه أكد العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على توفير وعرض وظائف تخصصية تخدم الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي بشكل عام وأهداف القيادة العامة لشرطة دبي بشكل خاص، في مجال وظائف المستقبل (مجالات التكنولوجيا والعلوم).

حيث نبحث عن خبرات في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة ونستهدف خبرات في تطوير مركبات أو سيارات ذاتية القيادة، وكذلك نبحث عن خبرات في المجالات المعلوماتية (مطور متخصص في نظم المعلومات ومعالجتها).

وفي مجال الروبوتات (مخترع لروبوتات أو مبتكر لروبوتات خدمية أمنية)، ومحلل قنوات تواصل اجتماعي وخبير برمجيات وتقنيات التشفير، ومختصين في الطباعة ثلاثية الأبعاد (محقق/‏‏‏‏‏ خبير/‏‏‏‏‏ مطور تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد)، وكذلك في مجال المعلوماتية الحيوية: (مطور أنظمة المعلوماتية الحيوية وابتكار قواعد بيانات حيوية ذكية).

وحول إجراءات التوظيف، أكد العميد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية أن شرطة دبي اختزلتها هذا العام في خطوتين فقط ضمن شعار حملتها التوظيفية «الهوية تكفي»، ثم يقوم الشخص بعمل مسح لسيرته الذاتية عبر «السكان» ومدة هذه الخطوة 3 دقائق فقط، بينما الخطوة الثانية فتتمثل في الاختبار الشخصي.