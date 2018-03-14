«قائدات هيليكوبتر» لحماية الأمن في سماء دبي

نهْج تمكين المرأة وفتح الأبواب أمامها لتخوض مختلف التجارب أصبح راسخاً لدى مختلف المؤسسات في الإمارات، وفي هذا الإطار طرحت القيادة العامة لشرطة دبي هذا العام 5 وظائف جديدة، ولأول مرة للراغبات في الالتحاق بها من العنصر النسائي، تتمثل في وظيفة «قائدات طائرات»، من أجل أن يلعبن دوراً في حماية سماء دبي وتعزيز الأمن والأمان، وذلك تشجيعاً للعنصر النسائي لإثبات أنفسهن في مجال جديد يتمثل في قيادة طائرة الهيليكوبتر لتنفيذ العمليات الشرطية.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الحرص على تسهيل عملية التعيين للمواطنين بما يواكب توجهات حكومة دبي في استقطاب القدرات المواطنة، وذلك من خلال منصة «الاختيار والتوظيف الذكي» في معرض الإمارات للتوظيف.

وتحرص شرطة دبي على توفير وعرض وظائف تخصصية في مجالات المستقبل (التكنولوجيا والعلوم)، حيث تبحث عن خبرات في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، وفي ابتكار روبوتات خدمية أمنية، وعن محللي قنوات تواصل اجتماعي وخبراء برمجيات وتقنيات التشفير، ومختصين في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك في مجال المعلوماتية الحيوية. كما خصصت وظائف في المجال الإداري لأصحاب الهمم، إيماناً منها بدور هذه الفئة في المجتمع.

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