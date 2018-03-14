موزة آل مكتوم: على المواطنات التحلي بالصبر والعزيمة لتحقيق النجاح

دعت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ضابط أول في طيران الإمارات، المواطنات إلى اختيار المجال الذي يناسبهن ليحققن طموحاتهن في العمل والدراسة، والتحلي بالصبر والجلد والعزيمة ليتمكن من النجاح والتميز في أعمالهن.

وأكدت خلال لقاء صحافي في معرض الإمارات للوظائف 2018، أمس أن الالتحاق بأي مجال وظيفي منوط باهتمامات أي شخص وطموحه.

وأوضحت أن عملها في طيران الإمارات جاء بعد إصرار وعزم على العمل والجد، وخصوصاً أنها تحلم منذ كانت طفلة بالعمل في مجال الطيران، لتلتحق وهي في سن السابعة عشرة بأكاديمية «CAE أكاديمية أكسفورد للطيران» وبرنامج «تدريب الطيارين» لمدة أربع سنوات وستة أشهر، لتتخرج في 2015 وتنضم إلى فريق عمل طيران الإمارات وتستكمل التدريبات.