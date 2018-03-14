مناقشة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بشرطة عجمان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفد شركة لويس فيتون الفرنسية لمناقشة تعزيز سبل حماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالوفد الذي ترأسته فاليري سونية المديرة العالمية للملكية الفكرية بشركة لويس فيتون، بحضورسيريل شانتلوب مدير أوروبا للملكية الفكرية، ومالك حنوف مدير الشرق الأوسط للملكية الفكرية، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة بين شرطة عجمان وشركة لويس فيتون في محاربة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

من جانبها أكدت فاليري سونية أن دولة الإمارات تعتبر أحد أهم المراكز التسويقية على مستوى العالم باعتبارها من الوجهات العالمية الأولى المفضلة لدى المتسوقين.