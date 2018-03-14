كشف مجاني عن سرطان القولون في «زليخة»

أطلقت مجموعة «زليخة» للرعاية الصحية النسخة الثالثة من مبادرتها «افحص حفاظاً على حياتك» للكشف المجاني عن سرطان القولون والمستقيم الهادفة إلى دعم مساعي دولة الإمارات، في مجال خفض معدل الوفيات بأمراض السرطان في البلاد بنسبة 18 في المئة بحلول عام 2021.

وتتيح المبادرة - التي أطلقت في فندق «العنوان» بدبي بحضور الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة - لعامة الجمهور من المقيمين في دولة الإمارات وزوارها، فرصة الحصول على فحوص مجانية خلال الفترة بين 12 مارس الجاري إلى 30 أبريل المقبل.

ونجحت المبادرة حتى الآن في إجراء فحوص مجانية إلى 745 شخصاً ممن قدموا إلى مستشفى «زليخة» بالشارقة، و570 شخصاً في مستشفى «زليخة» بدبي منذ إطلاقها في عام 2016، حيث تم تشخيص 10 حالات إصابة بالمرض بالشارقة و6 حالات في دبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي: «تقدر هيئة الصحة بدبي وتدعم هذه المبادرات التي تشجع مجتمعاتنا على إجراء فحوص صحية منتظمة، والحفاظ على أنماط الحياة الصحية والوقاية من جميع الأمراض».

وشارك في فعالية إطلاق المبادرة كل من البروفيسور الدكتور عادل داوود، رئيس قسم الأورام في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرنسيسكو الأميركية، والبروفيسور الدكتور روبرت وارن، رئيس قسم جراحة الأورام في جامعة كاليفورنيا، فيما حضر من جانب مجموعة «زليخة» الدكتورة زليخة داوود، مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة، وزنوبيا شمس، نائبة رئيس مجلس الإدارة، وطاهر شمس، المدير الإداري في المجموعة.