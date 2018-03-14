جولة «البيان» ترصد 3 آلاف فرصة برواتب حتى 30 ألفاً في «الإمارات للوظائف»

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات الدورة الـ 18 من معرض الإمارات للوظائف، بمشاركة نخبة من الشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض رافقه خلالها هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، حيث التقى فيها بممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحاضرة في المعرض وتعرف إلى الفرص المتاحة للتوظيف، وخطط التوطين التي يوفرها هذا المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

وتشارك 31 جهة حكومية في المعرض هذا العام تحت مظلة منصة حكومة دبي الموحدة، حيث توفر مجتمعة 650 وظيفة في مختلف التخصصات والمستويات المهنية والإدارية والهندسية والفنية، وتتيح المنصة إجراء المقابلات الفورية خلال أيام المعرض، بدلاً من استقبال طلبات التوظيف فقط، كما أن الفرصة متاحة لجميع المؤهلات والتخصصات، إلى جانب توفير وظائف للخريجين الجدد، والوظائف التطوعية، وأصحاب الهمم الذين تم تخصيص ركن لهم في المنصة لعرض الوظائف المناسبة لهم وإجراء المقابلات، ومنصة «وظائف دبي» التي تتيح لزوار المعرض التقدم عبر تطبيق ذكي وسهل يجمع شواغر الحكومة تحت مظلة واحدة.

وتضم قائمة العارضين المشاركين في المعرض هذا العام أكثر من 120 شركة ومؤسسة محلية وعالمية رفيعة المستوى، كرست مشاركتها في المعرض لتكون منصة فاعلة لمقابلة الباحثين عن الوظائف ولاستقطاب المواهب والخريجين الشباب للعمل والتدريب وتحقيق أهداف التوطين المنسجمة مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

جولة

وكشفت جولة ميدانية لـ «البيان» خلال اليوم الأول لمعرض الإمارات للوظائف عن أن الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض توفر أكثر من 3 آلاف شاغر وظيفي، وبرواتب تبدأ من 6 آلاف درهم وتزيد على 30 ألف درهم لحملة الشهادات العليا وأصحاب الخبرات، في وقت تصدرت التخصصات الهندسية قائمة الشواغر، تلاها التخصصات المالية المحاسبة والتدقيق المالي إضافة إلى الوظائف الإدارية.

وخصصت المؤسسات والشركات منحاً دراسية ومنصات لتقديم السير الذاتية والمقابلات الفورية للخريجين الذين يملكون معدلات عالية، ومهارات تتناسب والشواغر المطروحة وتمت الموافقة على عروض العمل لعدد من الباحثين عن عمل.

موانئ دبي

تستعرض موانئ دبي العالمية خلال المعرض أكثر من 100 وظيفة شاغرة لمناصب في مختلف الاختصاصات مثل العمليات والهندسة والتجارة والتخطيط والإدارة وغيرها.

ويمكن للباحثين عن عمل الاجتماع مع متخصصي الموارد البشرية في موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات عند زيارتهم لمنصة عرض الشركة في معرض الإمارات للوظائف.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: نحرص، تماشياً مع رؤية قادتنا على توفير التعليم للإماراتيين وتمكينهم وتشجيعهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم، وقمنا بتخصيص برنامج التوطين بهدف إعداد جيل من المحترفين متعددي الاختصاصات، يتمتعون بالمهارات اللازمة.

كهرباء دبي

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى من خلال مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف إلى استقطاب الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرات والخريجين الجدد في إطار خطتنا لزيادة نسبة التوطين وخاصة في المجالات الهندسية والفنية، وتوطين المستويات الأولى من الوظائف في جميع قطاعات وإدارات الهيئة».

بدوره قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة توفر 300 فرصة وظيفية خلال 2018 في مختلف التخصصات، لافتاً إلى أن أكاديمية الهيئة يدرس بها حالياً 120 طالباً لتغطية الشواغر المتوسطة «مساعد مهندس» ويتوقع أن يرتفع عدد الطلبة بداية العام المقبل إلى 400 طالب.

الشؤون القانونية

تسعى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خلال مشاركتها في المعرض عبر منصة حكومة دبي إلى استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وإتاحة الفرصة أمامهم لشغل الوظائف التخصصية والإدارية التي تطرحها الدائرة.

وأكد الدكتور لؤي بالهول مدير عام الدائرة أن مشاركة الدائرة المستمرة في المعرض تعكس الحرص على ترجمة تنفيذ توجهات القيادة الرشيد فيما يتعلق بملف التوطين، لافتاً إلى أن الدائرة تولي استقطاب الطاقات الوطنية أهمية قصوى لتلبية احتياجاتها الوظيفية.

وتعرض الدائرة في إطار خطة التوطين التي تنتهجها عدداً من الوظائف، وبالأخص في مجال العمل القانوني، حيث سيتولى ممثلو الدائرة استقبال الباحثين عن العمل وعرض الشواغر الوظيفية المتاحة لديها.

محاكم دبي

وتضع محاكم دبي خيارات عديدة لجذب المواطنين في مختلف المجالات تناغماً مع الاستراتيجية الوطنية للتوطين، حيث سيتولى ممثلو المحاكم في المعرض استقبال الباحثين عن فرص مهنية وشرح الشواغر المتاحة في الوقت الراهن، وأن هناك عدداً من المقابلات والتعيين الفوري لعدد من الوظائف أثناء المعرض، حيث سيحظى أبناء الشهداء الأولوية في التعيين، وفقاً لطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.

المنصة الموحدة

وتم اختيار شعار «نواصل مسيرة زايد» لمنصة حكومة دبي الموحدة، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد»، إذ يصادف هذا العام مرور مئة عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها.

وأتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع دبي الذكية، مجموعة واسعة من الوظائف في معظم التخصصات، من خلال بوابة «وظائف دبي» البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن منصة حكومة دبي الموحدة توفر فرصة مثالية لمواطني الدولة المقبلين على العمل للتعرف إلى مستجدات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وفي الوقت نفسه تعد فرصة للجهات الحكومية لاستقطاب أفضل الكفاءات، وتفعيل مشاركة الجهات الحكومية لمنصة المعرض من خلال إجراء المقابلات الفورية والتوظيف المباشر خلال أيام المعرض، بدلاً من استقبال طلبات التوظيف فقط، إذ تتاح الفرصة لجميع المؤهلات والتخصصات، إلى جانب توفير وظائف للخريجين الجدد، والوظائف التطوعية، وأصحاب الهمم الذين تم تخصيص ركن لهم في المنصة لعرض الوظائف المناسبة لهم وإجراء المقابلات.

بدورها أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يأتي في إطار حرص دبي الذكية على توطيد أواصر الشراكة.

وبلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين في منصة وظائف دبي التي طورتها مؤسسة دبي الذكية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نحو 100 ألف باحث وباحثة من مختلف الجنسيات، منذ إطلاقها في شهر أبريل 2017.

محمد بن راشد للإدارة الحكومية

وتقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية معلومات تفصيلية عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تؤمنها لمواطني الدولة، وتقدم حلولاً وظيفية لطيف واسع من أصحاب الخبرة والكفاءات الأكاديمية والبحثية أو للخريجين الحديثين على حد سواء.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تأتي مشاركة الكلية في معرض الإمارات للوظائف في إطار التزامها الدائم برؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تأهيل واحتضان الكوادر البشرية المواطنة ضمن المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الدولة».

وتشمل قائمة الشواغر التي تقدمها الكلية: مدير إدارة ومدير للمطبوعات، ومدير تطوير المحتوى، ومدير للتحالفات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الشواغر الأكاديمية برتبة أستاذ مساعد، وباحث مساعد، ومسؤول برامج التعليم التنفيذي، علاوة على مجموعة من الوظائف الإدارية الأخرى.

جمارك دبي

أطلقت دائرة جمارك دبي خلال اليوم الأول من المعرض، مبادرة «جمارك الابتكار» والتي تعرض فيه ابتكارات موظفي الدائرة على مدار السنوات الماضية، حيث إن المبادرة تُعد منصة تفاعلية للباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات.

وأكد فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية بجمارك دبي، التزام الدائرة بالرؤية الاستراتيجية للموارد البشرية لحكومة دبي، مشيراً إلى استهداف الدائرة التركيز على الكوادر المواطنة ذات الخبرة المهنية العالية لرفع عدد المواطنين ذوي الخبرات المتراكمة في جمارك دبي، حيث نسبة التوطين المستهدفة للعام الحالي هو 90% مقارنة بـ 87% في عام 2017، وهي أعلى نسبة توطين في الدوائر الحكومية في دبي، حيث تصل نسبة قطاع التفتيش في جمارك دبي إلى 100%، وهو الكادر الأعلى وظيفياً، وتمثل نسبة 46% من إجمالي عدد موظفي جمارك دبي، كما أكد اهتمام الدائرة بأصحاب الهمم واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الكادر الوظيفي بها وتخصيص نسبة 2% من الشواغر المطروحة لهم.

ونوه بأن الدائرة توفر نحو 132 شاغراً خلال فترة المعرض، تشمل العديد من التخصصات كالاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، والموارد البشرية، والتفتيش الجمركي، والشؤون الإدارية، وتقنية المعلومات والاستراتيجية «جودة وتميز»، والتعرفة الجمركية، والشؤون القانونية، والمالية، والتدقيق الجمركي.

وأكدت إيمان عبد الرحمن العبدولي مدير أول قسم التوظيف في جمارك دبي أن استلام طلبات التقدم على الوظائف سوف تتم بشكل إلكتروني.العليا للتشريعات

تواصل الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي استقطاب نخبة الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع مسيرة التميز القانوني والتشريعي، حيث زادت أعداد الموظفين المواطنين في الفترة بين عامي 2016 و2017، ليصل إجمالي القوى البشرية المواطنة لديها إلى 64% في نهاية العام 2017، مقارنةً بـ 63% في نهاية العام 2016.

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، أن المشاركة في معرض الإمارات للوظائف تندرج في إطار التزام الأمانة العامة بدعم التوطين باعتباره أولوية استراتيجية.

شراكة

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية عن بداية شراكتها مع حكومة دبي الذكية من أجل استخدام منصة «وظائف دبي» كأداة التوظيف الرسمية لتعيين الكوادر الوطنية والمحلية للعمل في المؤسسة.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لدى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «تم التعاون مع مؤسسة حكومة دبي الذكية لاستخدام منصة «وظائف دبي» والتي ستعزز دمج أفضل الكوادر الوطنية في فرص العمل المتوفرة لدينا».

«الإمارات للألمنيوم»

قال سلطان البستكي مدير التوظيف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تخطط الشركة لتوظيف 50 خبيراً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال المعارض المهنية هذا العام، حيث تتوفر الوظائف للتعيينات لذوي الخبرة، والمتخرجين الجدد، والشباب المتطلعين إلى الانضمام لبرامج التدريب المهني.

«نور دبي»

بدوره ذكر سامي العوضي المسؤول الرئيسي للامتثال المؤسسي في بنك نور دبي، نستهدف توظيف نحو 40 مواطناً في الوظائف العليا والمتوسطة في العام الجاري، لافتاً إلى أن البنك نجح العام الماضي في توظيف 57 مواطناً في تخصصات مختلفة وغطى متطلبات البنك المركزي وفقاً لنظام النقاط الذي طبقه العام الماضي والذي يتطلب من المصارف والبنوك أن تنفذه سنوياً في التوطين.

بيئة جذابة

من جانبها قالت منى محمد فكري مدير عام الموارد البشرية في دوكاب، الشركة الرائدة في مجال صناعة الكابلات الكهربائية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط: توفر الشركة فرص التدريب والتطوير الشاملة والابتكار باستمرار لخلق بيئة عمل جذابة وديناميكية، وتقوم سنوياً بتوظيف 15 مواطناً في تخصصات مختلفة، ولدينا خطة لرفع التوطين بنسبة 10% في 2021.

«دو»

من جانبه أوضح علي المنصوري نائب رئيس الموارد البشرية في «دو»، أنه تم توفير 35 فرصة وظيفية للمواطنين خلال المعرض في مختلف التخصصات التقنية والتسويق والمحاسبة والمشتريات، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في «دو» تبلغ حالياً 33% وسوف يتم رفع هذه النسبة إلى 37% خلال 2020.

«الفطيم»

وقالت مكية عبدالله، مدير أعمال التوطين في مجموعة «الفطيم» التجارية، إن الشركة عرضت حتى الآن أكثر من 100 وظيفة، في عدد من المجالات، منها قطاع التجزئة، والسيارات وبرنامج قادة المستقبل، وهو برنامج مدته 18 شهراً يستهدف الخريجين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 30 عاماً، إضافة إلى قطاع العقارات، موضحة أن الشركة خصصت نحو 69 وظيفة موجهة للمواطنين فقط، من خلال معرض الإمارات للتوظيف 2018.

مقابلات فورية

بدوره ذكر أحمد الدوبي، نائب رئيس إدارة المواهب في الموارد البشرية، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»: نعرض سنوياً نحو 100 وظيفة ونعيّن أعداداً أكبر من هذه الشواغر، في مجالات مثل الإدارة الهندسية، ونظم المعلومات، وإدارة التسويق، والإدارة المالية، إضافة إلى شواغر معينة في القسم القانوني.

مجال مفتوح

وقالت فاطمة سيف بن فهد، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارية، في شركة موارد للتمويل، إن الشركة طرحت وظائف عديدة في مجالات تختص بها الشركة، وخصوصاً المجالين المالي والمصرفي، كما تستهدف توطين مجالات مثل المحاسبة، وتقنية المعلومات، إذ طرحت ثلاثة شواغر، وفي قسم المخاطر، والشريعة الإسلامية طرحت شاغراً، إضافة إلى قسم التدقيق، موضحة أنهم فتحوا المجال للخريجين للتعيين في جميع المجالات دون وجود سقف محدد في عدد من المجالات مثل المحاسبة.

إلى ذلك، قال علي العبدالله، رئيس قسم التطوير والمشاريع في شركة «ماجد الفطيم» التجارية إن الشركة تستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين في عدد من الشواغر، من دون تحديد رقم معين لهذه الشواغر، بل يعتمد على المؤهل الوظيفي والمهارات لكل باحث عن عمل، موضحاً أن الشركة فتحت المجال في مختلف المجالات مثل الشؤون القانونية، والحسابات، والتسويق، إضافة إلى إدارة المراكز التجارية.

وقال محمد عدنان عليق، مدير إدارة التوظيف في مجموعة الرستماني إن الشركة طرحت 8 شواغر للمواطنين من خلال المعرض في مجالات العلاقات العامة، والمبيعات، والمحاسبة، والعلاقات العامة.

«إينوك»

وقال عبدالله محمد صالح مدير التوطين في «إينوك»: نعرض أكثر من 100 فرصة وظيفية في المعرض في مختلف قطاعات أعمالها وذلك خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018، في خطوة تهدف لتحقيق سياسة المجموعة الرامية إلى دعم الشباب الإماراتي والوصول بنسبة التوطين في قطاعات الشركة إلى 50% بحلول العام 2021، لافتاً إلى أن نسبة التوطين تبلغ حالياً نحو 40% ونستهدف سنوياً رفعها بنسبة 5%.

60 وظيفة

وأفادت أزي دوست، نائب رئيس العمليات في شركة «إنترنتز مي» التي تشارك بمنصة «مختبر الإبداع» في المعرض، بأن الشركة خاطبت أفضل الشركات التي تعمل معها، في توظيف المواطنين، وهي ثماني شركات حاضرة في المعرض طوال أيام انعقاده.

وأضافت أنها عرضت أكثر من 60 وظيفة على المواطنين، والتي تتطلب إجراء مقابلات فورية مع أصحاب القرار، وتعيينات فورية لهم، إذ إن مشاركتهم في المنصة تستهدف مواطنين من خريجين وباحثين عن عمل، فضلاً عن طلبة يريدون حضور دورات تدريبية مع هذه الشركات.

«نخيل»

وأطلقت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، على هامش مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018، ثلاث مبادرات جديدة للتوظيف وذلك للبحث عن الكوادر الوطنية الموهوبة ليكونوا جزءاً من المستقبل المزدهر للشركة.

وستشجع المبادرات الثلاث المتضمنة، المنح الدراسية، والخريجين المتدربين والتدريب الداخلي، المواطنين للانضمام إلى الشركة والمساهمة في تقديم مجموعة من المشاريع البارزة والمبتكرة والتي تتماشي مع رؤية حكومة دبي للعام 2021.

«دبي للسياحة»

وتشارك كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في المعرض، وتهدف الكلية من خلال مشاركتها في المعرض إلى التعريف بمبادراتها وبرامجها التدريبية للباحثين عن عمل، واستقطاب طلبات التوظيف ممن يرغبون بالعمل في قطاع السياحة، وهو ما يساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتوطين، وتحقيق أهدافها.

بنك الفجيرة

وأكد بنك الفجيرة الوطني التزامه المستمر بدعم وتطوير المواهب الوطنية والطموحات المهنية لشباب الدولة وإعدادهم لتولّي مناصب إدارية في البنك.

وذكر البنك أنه مستمر في دعم التوطين، إذ بلغت نسبة التوطين لديه في السنوات الماضية 42%.

حديقة حيوانات العين

وتقدم حديقة الحيوانات بالعين 13 وظيفة شاغرة ضمن فرص تنمية المسار الوظيفي للمواطنين في مجال رعاية الحيوان والطب البيطري والزراعة والهندسة وتقنية المعلومات لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، في المعرض.

وكانت الحديقة وظفت 36 مواطناً خلال العام الماضي بنسبة توطين بلغت 56% حتى آخر إحصائية أصدرتها للعام الجاري.

نداء

تعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مجموعة من الفرص الوظيفية لاستقطاب المواطنين الإماراتيين من ذوي المهارة والكفاءة الراغبين في الانخراط في مجال الاتصالات المتخصصة وذلك خلال مشاركتها في المعرض.

وتتطلع نداء إلى إجراء مقابلات مباشرة مع أصحاب الخبرات وحديثي التخرج في اختصاصات الهندسة الإلكترونية والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات وغيرها، وذلك من أجل تعيين مشرف واحد و16 تقنياً و8 إداريين.

22 % من وظائف حكومة دبي لأصحاب الهمم

قال راشد عيسى اليديوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن 22% من الوظائف المطروحة في منصة حكومة دبي الموحدة مخصصة لأصحاب الهمم بواقع 147 وظيفة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم من أصل 650 وظيفة معروضة في المنصة التي تضم 31 جهة.

وأوضح اليديوي لـ«البيان» أن تخصيص عدد من الوظائف لأصحاب الهمم يأتي في ظل حرص القيادة الرشيدة على دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وإيمانها بقدراتهم في تحقيق أفضل النتائج على الصعيد الوظيفي والمجتمعي، مشيراً إلى أنهم شريحة مهمة في المجتمع لا بد من تقديم الدعم لهم.

وأشار إلى أن الجديد بمشاركة الدائرة في هذا العام المقابلات والتوظيف الفوري للباحثين عن عمل الذين تم استدعاؤهم.

وأوضح اليديوي أن الوظائف انقسمت إلى نوعين إدارية وفنية في مختلف المجالات والتخصصات، للحصول على تنافسية كبيرة من قِبل الباحثين عمل وتلبية الشريحة الكبرى منهم الراغبين في الانضمام إلى العمل الحكومي، موضحاً أن المنصة توفر حقيقة أمام الباحثين عن عمل والطلبة على مقاعد الدراسة، حيث يمنحهم الاطلاع على الوظائف المتوافرة على مجالاً لاختيار التخصص المناسب مستقبلاً.