الإمارات تدشن أول قنصلية افتراضية في فيجي

قال احمد الهام الظاهري وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية، انه يوجد في اجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية منها تدشين اول قنصلية افتراضية في دولة فيجي، تقدم كافة الخدمات القنصلية لمواطني الدولة عبر استخدام التطبيقات الالكترونية.

ونوه خلال المحاضرة التي نظمها مجلس البطين في ابوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للمواطنين" الى ان المشاريع تشتمل على مبادرة تستهدف اعفاء المواطنين من دخول جمهورية روسيا لحضور بطولة كاس العالم، لافتا الى ان الامارات تجري حاليا مباحثات للحصول على الاعفاء الكامل لمواطني لدخول المملكة المتحدة.

ووصل اجمالي عدد الدول التي اعفت مواطني الامارات من الدخول اليها من تأشيرة زيارة نحو 141 دولة، فيما يحتل جواز السفر الاماراتي المرتبة 19 عالميا.