الخليج الطبية تفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2018 عن الفئة الذهبية

فازت جامعة الخليج الطبية في عجمان بجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2018، عن الفئة الذهبية، في انجاز جديد يضاف الى سجلها الحافل بالريادة والتميز.

ويأتي التكريم تقديراً للتطورات الضخمة التي شهدتها الجامعة خلال الأعوام الماضية، حيث باتت اليوم واحدة من أفضل خمسين جامعة على مستوى الوطن العربي.

وتسلم الدكتور محيي الدين ثومبي مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الجائزة خلال حفل التكريم الذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي.

وعبر البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية عن فخرهم بالفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، والتي قال انها تأتي كشاهد على الجهود الحثيثة التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي الطبي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، معاهدين بمواصلة دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال إعداد وتجهيز الأجيال المقبلة من الأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية، مثمناً الثقة الكبيرة التي تضعها لجنة التحكيم والقائمين على الجائزة في قدرة الجامعة وكفاءتها في رفد وتطوير القطاع الطبي بالدولة .

ويذكر أن مجموعة ثومبي التي تنضوي جامعة الخليج الطبية تحت رايتها، كانت قد حصدت أربعة ألقاب مختلفة خلال النسخة السادسة عشرة من جائزة الشيخ خليفة للامتياز التي عقدت الأسبوع الماضي، في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، لتكون بذلك أول مؤسسة تحظى بهذا الكم من الألقاب خلال دورة واحدة، منذ انطلاقة الجائزة في العام 1999.

ويشكّل الفوز بـ “جائزة الشيخ خليفة للامتياز” استدلالاً واضحاً للمكانة التي تتبوأها الجامعة ” ودورها المحوري في تطوير القطاع الصحي في الدولة وتكمن أهمية “جائزة الشيخ خليفة للامتياز”، التي تم إطلاقها كإحدى المبادرات التابعة لـ”غرفة تجارة وصناعة أبوظبي”، في كونها تشكّل خارطة طريق ومنهجية متكاملة للمواصلة في رفع مستوى القدرات التنافسية لقطاع الأعمال في أبوظبي وسائر إمارات الدولة، حيث تشارك مئات المؤسّسات في الدورات التقييمية التي تجريها الجائزة على أساس سنوي. ويتم اختيار الفائزة منها بالجائزة بالنظر إلى أدائها وتميّزها في مجال عملها.