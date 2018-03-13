منصور بن محمد يفتتح معرض الإمارات للوظائف 2018

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم، فعاليات الدورة الـ 18 من معرض الإمارات للوظائف، بمشاركة نخبة من الشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض رافقهُ خلالها سعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، حيثُ التقى فيها بممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحاضرة في المعرض وتعرف على الفرص المتاحة للتوظيف، وخطط التوطين التي يوفرها هذا المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

وتضم قائمة العارضين المشاركين في المعرض هذا العام أكثر من 120 شركة ومؤسسة محلية وعالمية رفيعة المستوى، والذين كرسوا مشاركتهم في المعرض لتكون منصةً فاعلة لمقابلة الباحثين عن الوظائف ولاستقطاب المواهب والخريجين الشباب للعمل والتدريب وتحقيق أهداف التوطين المنسجمة مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ويهدف المعرض إلى توعية الإماراتيين الراغبين في الحصول على فرص وظيفية تتلاءم مع مهاراتهم ومؤهلاتهم في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال عقد المؤتمرات والمقابلات والندوات التي تقام على مدار أيام المعرض الثلاث وتلقي الضوء على فرص العمل الجديدة.

وتشارك 31 جهة حكومية في المعرض هذا العام تحت مظلة منصة حكومة دبي الموحدة، حيثُ توفر مجتمعة 600 وظيفة في مختلف التخصصات والمستويات المهنية والإدارية والهندسية والفني، وتتيح المنصة إجراء المقابلات الفورية خلال أيام المعرض، بدلاً من استقبال طلبات التوظيف فقط، مشيرةً إلى أن الفرصة متاحة لجميع المؤهلات والتخصصات، إلى جانب توفير وظائف للخريجين الجدد، والوظائف التطوعية، وأصحاب الهمم الذين تم تخصيص ركن لهم في المنصة لعرض الوظائف المناسبة لهم وإجراء المقابلات، ومنصة "وظائف دبي" التي تتيح لزوار المعرض التقدم عبر تطبيق ذكي وسهل يجمع شواغر الحكومة تحت مظلة واحدة.

ويأتي معرض الإمارات للوظائف بدعم من الشريك الحكومي الاستراتيجي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والبنك الراعي بنك دبي التجاري، والشركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، والشريك الأكاديمي جامعة الإمارات.