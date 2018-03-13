آخر الأخبار

ربط خليجي كامل 2023

توضيح بشأن خط السكة الحديدية بين الإمارات والسعودية

المصدر:
  • دبي - أحمد يحيى
التاريخ:
صورة
طباعة Email

أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على لسان الدكتور عبدالله الكثيري المدير العام وممثل مجلس التعاون الخليجي خالد العليان في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن مشروع خط السكة الحديدية الخليجي ليس مشروعا ثنائيا فقط بين الامارات والمملكة العربية السعودية، وإنما ربط خليجي كامل بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون2016 .

وأشارت إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام أمس غير دقيق، موضحين أن المشروع قائم على مستوى دول الخليج  العربي، وسيتم تنفيذه على مرحلتين ينتهي كلاهما في ديسمبر 2023 فيما ستكون المرحلة الأولى بين 4 دول خليجية وتنجز بحلول ديسمبر 2021 تليها ربط دولتي الكويت والبحرين 2023.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon