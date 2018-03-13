توضيح بشأن خط السكة الحديدية بين الإمارات والسعودية

أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على لسان الدكتور عبدالله الكثيري المدير العام وممثل مجلس التعاون الخليجي خالد العليان في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن مشروع خط السكة الحديدية الخليجي ليس مشروعا ثنائيا فقط بين الامارات والمملكة العربية السعودية، وإنما ربط خليجي كامل بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون2016 .

وأشارت إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام أمس غير دقيق، موضحين أن المشروع قائم على مستوى دول الخليج العربي، وسيتم تنفيذه على مرحلتين ينتهي كلاهما في ديسمبر 2023 فيما ستكون المرحلة الأولى بين 4 دول خليجية وتنجز بحلول ديسمبر 2021 تليها ربط دولتي الكويت والبحرين 2023.