انطلاق فعاليات معرض الإمارات للوظائف

انطلقت اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات معرض الإمارات للوظائف التي تبدأ من اليوم وحتى 15 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة تقدم فرصاً وظيفية متنوعة للباحثين عن عمل، والساعين لتطوير أعمالهم، وفي مختلف التخصصات.

ويعد المعرض من الفعاليات السنوية المهمة التي ينتظرها الباحثون عن عمل والطلبة لإثراء حصيلتهم المعرفية تجاه سوق العمل.

فريدة عبدالله آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف المواطنين بوزارة الموارد البشرية والتوطين: استهدفنا الْيَوْمَ أكثر من 2000 شركة لتسريع وتيرة التوطين#معرض_الإمارات_للوظائف @MOHRE_UAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ubUUv3tfsg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ مارس، ٢٠١٨

المواطنة فاطمة محمود خلال تقديمها لوظيفة في #معرض_الإمارات_للوظائف: تسجيل السيرة الذاتية سهل للغاية في جميع المنصات العارضة ومتفائلة في الحصول على وظيفة المستقبل#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/97ibbcw2ST — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ مارس، ٢٠١٨

#منصور_بن_محمد يدشن "برنامج التوظيف الذكي" لشرطة دبي والذي يتم من خلاله تسجيل بيانات الموظف عبر بطاقة الهوية من دون الحاجة لمراجعة مركز التوظيف #معرض_الإمارات_للوظائف #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8aabWS2619 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ مارس، ٢٠١٨

محمد عبدالرحمن رئيس قسم التوظيف في بلدية دبي: 468 وظيفة تعرضها البلدية في التخصصات الفنية والهندسية والتقديم يتم عبر بطاقة الهوية#معرض_الإمارات_للوظائف @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1gFjyeJ2q8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ مارس، ٢٠١٨