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برعاية محمد بن راشد

انطلاق فعاليات معرض الإمارات للوظائف

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انطلقت اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات معرض الإمارات للوظائف التي تبدأ من اليوم  وحتى 15 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة تقدم فرصاً وظيفية متنوعة للباحثين عن عمل، والساعين لتطوير أعمالهم، وفي مختلف التخصصات.

ويعد المعرض من الفعاليات السنوية المهمة التي ينتظرها الباحثون عن عمل والطلبة لإثراء حصيلتهم المعرفية تجاه سوق العمل.

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