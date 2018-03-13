15 مارس موعد التسجيل الرسمي للحصول على رخصة المعلم

بدأت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل منظومة رخصة المعلم بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.
وقال الحمادي إن استراج رخصة المعلم هي مجانية للمواطنين والوافدين وولا يوجد رسوم عليها حالياً.
وحددت الوزارة تاريخ 15 مارس لبدء التسجيل الرسمي للحصول علي رخصة المعلم بوزارة التربية والتعليم.
حسين الحمادي وزير التربية والتعليم متحدثا لـ #البيان حول إطلاق رخصة المعلمhttps://t.co/LDrv75dloq @He_AlHammadi @MOEducationUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TnF2g9Ls3F— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 13, 2018