استشارات حول الأمراض النفسية وعلاجها غداً في "نصيحة لايف"

هل تعاني من القلق المرضي والاكتئاب، هل يعاني أطفالك من رهاب المدارس والمعلمين، وهل تؤثر ضغوطات العمل في نفسيتك.. وهل تلعب الوراثة والأمراض الجسدية دورا فيما تعانيه من أمراض نفسية... هل أنت فعلا مريض نفسيا أم أنك فقط تتوهم بالمرض.

جميعها أسئلة سنجيبكم عليها يوم غد الأربعاء في برنامجنا الأسبوعي «نصيحة لايف» عبر قنواتنا في مواقع التواصل الاجتماعي @albayannews على الساعة الواحدة ظهرا فتابعونا واطرحوا أسئلتكم على ضيفنا الدكتور عادل كراني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. كما يمكنكم التفاعل معنا وارسال استفساراتكم من الآن على وسم برنامج #نصيحة_لايف