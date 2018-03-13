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حنيف القاسم: ترجمة عملية لمبادرات الشيخة فاطمة

المصدر:
  • دبي - البيان
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ثمّن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي القرار الذي أصدره المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والخاص باختيار يوم الـ15 من شهر مارس في كل عام يوماً للطفل الإماراتي .

مشيراً إلى أنه يأتي ترجمة عملية للمبادرة الحضارية التي طرحتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والتي تستهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين بحقوق الطفل وأهميته في الأسرة والمجتمع من خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة ودعم دورها في تحقيق التنمية.

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