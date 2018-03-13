«بناة المدينة» يعيد تصميم الخدمات الحكومية المشتركة

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حول تحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي بنسبة 100% مع حلول إكسبو 2020.

يواصل «بناة المدينة» العمل على تحسين الخدمات الحكومية المشتركة من خلال تطبيق منهجية التصميم الإبداعي للخدمات، حيث بدأ العمل مع الفرق المعنية على 4 خدمات حكومية مشتركة جديدة وهي: الفريق البنفسجي لخدمة مزاولة الأعمال (قطاع السياحة)، والفريق البني لـ«خدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفين»، إلى جانب الفريق السماوي لــ«خدمة استيراد وتصدير المواد الغذائية» والفريق الأصفر لخدمة «الرعاية الاجتماعية للأحداث».

سياحة

ويستهدف الفريق البنفسجي لخدمة مزاولة الأعمال (قطاع السياحة) الذي يضم كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة دبي للطيران المدني، المستثمرين في الفنادق والشركات السياحية والسفاري، والمندوبين، وشركات تخليص المعاملات وغيرها. وسيشمل نطاق تحسين الخدمة تجديد وتعديل الرخص وغيرها من الخدمات العامة.

ذوو المتوفين

بينما سيكون تركيز الفريق البني لخدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفين، والمشتركة بين كل من القيادة العامة لشرطة دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويتضمن نطاق تحسين هذه الخدمة كل ما يتعلق بتسهيل شؤون ذوي المتوفين، من الدفن والترحيل واستقبال الجثامين، وخيام العزاء وغيرها، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجهات الحكومية وحرصاً منها على تسهيل إجراءاتهم.

كما تم البدء بالعمل مع الفريق السماوي لخدمة استيراد وتصدير المواد الغذائية وذلك بمشاركة ممثلين عن بلدية دبي، وجمارك دبي، وموانئ دبي العالمية، ودبي التجارية، والذي يشمل تحسين كل ما يتعلق برحلة المتعامل من مستوردي ومصدّري المواد الغذائية عبر مختلف المنافذ.

رعاية اجتماعية

إلى جانب البدء بالعمل مع الفريق الأصفر لخدمة الرعاية الاجتماعية للأحداث وبمشاركة ممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة، محاكم دبي، هيئة تنمية المجتمع. وسيقوم الفريق بالتركيز على الجانب الاجتماعي من رعاية الأحداث وكل ما يتعلق بذلك وفقاً لمنهجية التصميم الإبداعي للخدمات.

دعم

ومن جانبها قالت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي: «نسعى إلى تقديم كل الدعم للجهات المشاركة لتنفيذ توجيهات القيادة من خلال آلية عمل متكاملة تضمن تحقيق النتائج والمبادرات المشتركة التي تصب في إطار إعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة.

وتوفير البيئة المناسبة للتعاون في سبيل إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة للخدمات. سعداء لما توصلت إليه الفرق حتى الآن في كل من مرحلتي «الاستكشاف والتعاطف»، و«توليد الأفكار والاختبار» التي يتم بعدها عرض المبادرات النهائية والبدء بالتنفيذ وصولاً لأفضل النتائج والحلول لتحسين الخدمات».

سفاري الخدمات

تنظم «بناة المدينة»، «سفاري الخدمات» لأعضاء الفرق المشاركة وذلك للتعرف على رحلة المتعامل كما هي وذلك من خلال زيارة الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، ولقاء المتعاملين، وموظفي الصف الأمامي وذلك بهدف فهم أشمل وأعمق لتجربة المتعاملين.

وبالتالي طرح المبادرات المبتكرة التي من شأنها تحسين الخدمة. تمر عملية تحسين الخدمة الحكومية المشتركة بخمس مراحل رئيسة في إطار منهجية التصميم الإبداعي للخدمات التي يعتمدها «بناة المدينة»، وهي مرحلة «التحضير للتغيير» وتبدأ باكتشاف تحدٍ ما في إحدى الخدمات أو تحديد فرصة معينة للارتقاء بها وتحضير جميع المتطلبات الأولية لتناولها، ويتم تحديد الخدمات ذات الأولوية بالتعاون مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ومرحلة «الاستكشاف والتعاطف» وتتمحور حول استثمار الوقت والجهود الضرورية في الاطلاع بصورة أكبر على خلفية وسياق الخدمة قيد الدراسة. ويتم تطبيق ذلك من خلال الاستكشاف وجمع مصادر المعلومات بهدف فهم الخدمة والأشخاص المتأثرين بها أو المؤثرين عليها بشكل أفضل للمساهمة في ابتكار وتطوير الأفكار الأولية، ويتم خلال هذه المرحلة رسم رحلة المتعامل.

ومرحلة «توليد الأفكار والاختبار» التي يتم من خلالها توليد الأفكار الأولية بغية طرح حلول ملموسة ومثالية من خلال التحقق من قائمة الحلول وتقييم مكوناتها ووضع نماذج أولية واختبارات عملية وتطوير التفاصيل والتعلم. وتأتي مرحلة «عرض الحالة» بعد الانتهاء من وضع نماذج أولية للمبادرات واختبارها وتعديلها بشكل مستمر لإعادة تصميم رحلة المتعامل .