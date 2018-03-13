«الإمارات للوظائف» يشرع أبوابه للباحثين عن عمل اليوم

تنطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات معرض الإمارات للوظائف اليوم وحتى 15 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة ستقدم فرصاً وظيفية متنوعة للباحثين عن عمل، والساعين لتطوير أعمالهم، وفي مختلف التخصصات.

ويعد المعرض من الفعاليات السنوية المهمة التي ينتظرها الباحثون عن عمل والطلبة لإثراء حصيلتهم المعرفية تجاه سوق العمل.

شواغر

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء توفر 35 وظيفة شاغرة للشباب الإماراتي سيتم عرضها بالمعرض، وتشمل 25 وظيفة هندسية و10 في مجال الإدارة والدعم في مختلف الأقسام، والموارد البشرية، والتسويق، والمجال القانوني، وغيرها من الوظائف التي تشكل جزءاً من مشاريعه الأساسية.

وقال سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز ورئيس اللجنة العليا لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء لـ«البيان»، إن الأسابيع المقبلة ستشهد تنظيم المركز، لورش عمل لاستقطاب الموظفين الحكوميين للانضمام لبرنامج رواد الفضاء، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع الجهات الحكومية بمختلف اتجاهاتها لترشيح الأشخاص الذين يجدون في أنفسهم قدرات متميزة تؤهلهم للانضمام للبرنامج، بعد توفر شروط الترشح فيهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعريف بالبرنامج والمشروعات الفضائية الإماراتية، التي جعلت من الدولة لاعباً مهماً في نادي الفضاء العالمي، خاصة أن ذلك يتوازى مع الرؤية المستقبلية التي تستشرف الاهتمام بقطاع الفضاء وتنويع المشروعات القائمة والمستقبلية، مشيرا إلى أن المركز يسعى للارتقاء بالثقافة العلمية للشباب وتعريفهم وتطوير قدراتهم في هذا القطاع، خاصة أن هناك الكثير من المشروعات التي تنتظر شباباً ذا قدرات متميزة للانضمام لها.

دعوة

وأفاد أن ورش العمل ستتيح للمشاركين المهتمين، التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومقابلة فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء للاطلاع على الوظائف المتوفرة، والمتاحة في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ضمن إطار مشروع المريخ 2117 الذي يهدف إلى تطوير التعليم في الدولة والجامعات ومراكز الأبحاث بحيث يتاح للشباب الإماراتيين خوض كافة مجالات البحث العلمي، داعياً المواطنين لاستغلال هذه الفرصة للترشح بالبرنامج والمساهمة في اقتصاد قطاع الفضاء الواعد.

من جهتها قالت منى القمزي، مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مركز محمد بن راشد للفضاء، إنه يمكن للمرشحين الطموحين تسجيل اهتمامهم والتقدم بطلبات ترشحهم مباشرة عند المنصة المخصصة للمركز.

16

تطرح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، 16 شاغراً أمام المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: يسرنا المشاركة مجدداً في هذا الحدث السنوي الهام، الذي يشكل لنا فرصة مثالية للتعريف بالمؤسسة أمام شباب وفتيات الوطن وزوار المعرض، والتعريف بفرص العمل المتوفرة أمامهم، وكذلك التعريف بمبادرات وبرامج الاهتمام بالموظفين من خلال برامج تدريبية متخصصة.

من جهته كشف أحمد عيسى الكندري مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية (بالإنابة) بالمؤسسة، أن المؤسسة ستطرح خلال المعرض 16 شاغراً أمام المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل خلال فترة المعرض، بمختلف التخصصات مثل: أخصائي شؤون إدارية، مهندس إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع أول، رئيس قسم الأداء المؤسسي، مهندس بنية تحتية، مهندس إشراف، تنفيذي خدمة المتعاملين أول، تنفيذي خدمة المتعاملين، ضابط إداري أول، مشرف حضانة، مساعد مشرف حضانة، ضابط توظيف وتخطيط أول، إداري استقبال أول ضابط علاقات موردين أول.

«اتصالات»

وأعلنت شركة «اتصالات» عن مشاركتها في المعرض، وتأتي مشاركة «اتصالات» في المعرض لهذا العام بفرص وظيفية للخريجين المواطنين في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات والمالية.

وأكدت «اتصالات» أنها ستعقد مقابلات فورية لأوائل الخريجين في التخصصات المطلوبة داخل جناحها طيلة أيام المعرض، بهدف استقطاب أفضل الخرّيجين.

وفي سياقٍ متصل قال يونس عبد العزيز النمر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات» إن «اتصالات» تولي مسألة التوطين أهمية قصوى.

والجدير بالذكر أن نسبة المواطنات العاملات في الشركة تبلغ 72% من اجمالي عدد الموظفات بعدد يقارب 740 مواطنة، وتعد هذه النسب من أعلى معدلات التوطين النوعي في القطاع التجاري في الامارات.

بنك الإمارات دبي الوطني

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن مشاركته في معرض الإمارات للوظائف 2018، في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز نسبة التوطين على امتداد عملياته.

ومن خلال مشاركته في هذا الحدث الوطني المتميز، يهدف البنك إلى المساهمة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة.

وسيقوم البنك خلال المعرض بمنح الفرص الوظيفية الفورية للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للانضمام إلى «برنامج التعليم المتسارع» (PAL).

وقال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «كمؤسسة مصرفية كبرى نشأت ونمت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبوأت مكانة رائدة في القطاع المصرفي فيها، نؤكد التزامنا الدائم بدعم جهود التوطين التي تبذلها الدولة».

دبي للثقافة

تشارك هيئة دبي للثقافة والفنون، في المعرض، وأعرب فريق الهيئة عن استعداده لاستقبال المواطنين الباحثين عن فرص العمل في قطاع الثقافة والفنون، حيث ستوفر عدداً من الشواغر للوظائف الإشرافية والتخصصية في مختلف الإدارات التابعة للهيئة، كما يمكن للباحثين عن فرص العمل زيارة الموقع الإلكتروني «وظائف دبي» الذي أطلقته حكومة دبي الذكية العام المنصرم، والذي ستعلن الهيئة من خلاله عن الشواغر المتاحة.

وقال محمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في دبي للثقافة: إن مشاركتنا السنوية المستمرة في «معرض الإمارات للوظائف» تجسد تطلعاتنا لتسجيل حضور متميز في الفعاليات الوطنية.

«مواصفات»

وتعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، 6 أنواع من الوظائف الفنية والإدارية خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإمارات للوظائف.

واعتبر المهندس خلف خلف، مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة، أن الدورة الجديدة من المعرض ستتيح المجال أمام الكفاءات الإدارية والفنية المواطنة لشغل وظائف مهمة في الهيئة، بين فئات فنية مثل اعتماد جهات تقييم المطابقة، والجودة، فضلاً عن الفئات الهندسية، ووظائف إدارية في التميز المؤسسي والموارد البشرية وغيرها.

وأضاف: بلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية العليا والإشرافية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 100%، إضافة إلى بلوغ نسبة التوطين في الوظائف الفنية نحو 60%.

ونوه خلف بما طبقته الهيئة خلال الدورة الماضية من معرض الإمارات للوظائف، من خلال منظومة التقييم الإلكترونية للكفاءات الفنية والإدارية من المواطنين المرشحين للوظائف الشاغرة في الهيئة، والتي ساعدت في تحديد الكفاءات والقدرات المواطنة المؤهلة فنياً ومعرفياً للعمل في الهيئة، ووضعها بصورة آلية على قائمة قصيرة تم من خلالها اختيار المؤهلين للعمل بالهيئة في مدة لم تتجاوز 10 أيام من تاريخ إجراء المقابلة الوظيفية، وتم استقطاب وتعيين موظفين بالفعل بهذه الطريقة.

«مالية دبي»

أكّدت دائرة المالية بحكومة دبي، أنها تعتزم استقطاب المواطنين المختصين في جميع مجالات العمل الفني والإداري للعمل لديها، في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف، مشيرة إلى أن معدل الدوران الوظيفي انخفض إلى أقلّ من 2 بالمئة مع نهاية العام 2017.

وذكرت الدائرة أنها تستعدّ لاستقبال الخريجين، علاوة على أصحاب الخبرة، خلال مشاركتها في المعرض.

وأكّدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، حِرص الدائرة على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف بوصفه إحدى أبرز فعاليات التوظيف في الدولة، مشيرة إلى أن معدل الدوران الوظيفي في الدائرة «انخفض إلى نسبة ضئيلة قدرها 1.84 بالمئة.

وقالت هدى الشيخ إن الدائرة تواصل تعيين موظفين تجري مقابلتهم أو الحصول على سيرهم الذاتية إلكترونياً خلال المعرض.

وحققت إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية إنجازات واضحة خلال الأعوام الماضية، بحسب أحلام غفاري مدير إدارة الموارد البشرية، التي كشفت عن أن 97 بالمئة من موظفي الدرجة 8 فما فوق في الدائرة حصلوا على تدريب خلال العام 2017، بمعدل ساعات تدريب بلغ 38 ساعة لكل موظف، مع تنفيذ 80 ورشة لنقل المعرفة خلال العام نفسه.

وقالت: ارتفعت نسبة سعادة الموظفين، وفق «استبانة سعادة الموظفين» بمقدار 7 نقاط مئوية بين العامين 2015 و2016 لتبلغ 83 بالمئة، في دلالة واضحة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة بمنظومة تحديد القدرات والمهارات للموارد البشرية وتطويرها.

التنمية الاقتصادية

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسساتها الكفاءات الوطنية من الخريجين الجدد وغيرهم إلى الاطلاع على الشواغر الوظيفية التي توفرها في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018.

وقال عبدالرحمن الحامز السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في اقتصادية دبي: «تركز استراتيجية إدارة الموارد البشرية على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية من رجال ونساء وأصحاب الهمم من مختلف المراحل التعليمية، واستقطاب الخريجين الجدد وذوي الخبرة للالتحاق بالعمل في اقتصادية دبي ومؤسساتها.

وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للعمل في جميع المستويات الإدارية بدءاً من الوظائف المتدنية وحتى المراحل العليا أو الوظائف القيادية. ونطمح إلى رفع التوطين في الوظائف القيادية والفنية العليا، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 93.2% للعام 2017». وأكد السويدي أن اقتصادية دبي ترحب بالباحثين عن فرص العمل.

الفطيم

وأكّدت الفطيم، إحدى أبرز مجموعات الأعمال المرموقة في الشرق الأوسط ومقرّها دبي، مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018، وتخطط المجموعة والتي يعمل لديها حالياً أكثر من 650 مواطناً، لمواصلة استقطاب المزيد من الإماراتيين من ذوي الخبرة والكفاءة لتعيينهم في مختلف المناصب.

«طرق دبي» تستعرض الشواغر وتوفر مقابلات فورية

تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالمعرض الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى دفع عجلة التوطين بتوظيف الكوادر الشابة من خريجي الدولة وإلحاقهم بسوق العمل، بعد أن وصلت نسبة التوطين في المناصب القيادية بالهيئة الى 94 %، فيما وصلت في إجمالي الوظائف الموطـِنة إلى 86 %.

وأوضحت كوثر كاظم، مدير إدارة تنفيذي في إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لديها.

لاسيما أنه يستقطب شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن جناح الهيئة في المعرض سيستعرض عدداً من الشواغر تمثلت بتخصصات الهندسة، المالية، الاستثمار، التدقيق الداخلي، الوظائف الإدارية، أنظمة المعلومات، الجودة والصحة والسلامة والبيئة، التخطيط الاستراتيجي، وأخيراً عدداً من الوظائف التشغيلية.

وأكدت أنه سيتم إجراء مقابلات فورية للمتقدمين للوظائف الشاغرة من قبل مديري الإدارات المعنيين خلال فترة المعرض مما يسهم في الإسراع في عملية التوظيف، مشيرة إلى أن الهيئة تعتمد حاليا برنامج (إعداد) وهو عبارة عن تأهيل وتدريب مجموعة من الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال برنامج زمني لمدة عامين، وأن البرنامج يوفر مزايا إضافية كالتدريب العملي المتخصص، والمكافآت والحوافز التشجيعية شريطة أن يكونوا من الطلبة المتفوقين.

وفي نفس السياق، أشارت كاظم إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية بالهيئة بلغت 94 %، فيما وصلت في إجمالي الوظائف الموطـِنة إلى 86 %، وأن الهيئة تحرص دائماً على وضع خطط استراتيجية لاستقطاب الكوادر المواطنة في مختلف المجالات، سواء عن طريق المشاركة في معارض التوظيف أو من خلال مصادر الاستقطاب الأخرى، وذلك في إطار الالتزام بتوجهات الحكومة الرشيدة وتحقيق أهدافها السامية في هذا المجال.

«إقامة دبي» تعلن عن 100 شاغر

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018، مبينة أنها ستطرح 100 شاغر للمواطنين الباحثين عن عمل.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نتطلع إلى تسجيل حضور لافت في هذا الحدث الذي جاء تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتأكيداً بالتزام الإدارة بالخطة الإستراتيجية لحكومـة دبي».

وذكر العميد عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي: ستكون الأولوية للذين اجتازوا الخدمة الوطنية، مع توفير وظائف لذوي الشهداء تكريماً لهم، ووظائف أخرى لأصحاب الهمم.

توطين إدارة «دبي للأمن الإلكتروني» 100 %

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني مشاركته للعام الثالث على التوالي في معرض الإمارات للوظائف 2018، مبيناً ان المركز يديره كادر مواطن بالكامل بنسبة 100%.

وتشمل الفرص المهنية التي سيقدمها المركز خلال المعرض وظائف ضابط أمن معلومات ومدقق أمن معلومات وباحث أمني، وضابط نظم معلومات، وضابط تشغيل مركز العمليات بالإضافة إلى وظائف إدارية متعددة تشمل الموارد البشرية والمالية وإدارة المرافق الأمنية.

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «إن مشاركتنا في المعرض تعد فرصة لنا لاستقطاب الكفاءات المواطنة واطلاعهم على الفرص المهنية لدينا، ونفخر بأن المركز يديره كادر مواطن بالكامل بنسبة 100%، مسؤولون عن بناء المدينة الأكثر أمناً إلكترونيا في العالم.».