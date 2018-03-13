محمد بن زايد يهنّئ اللجنة المنظمة لمهرجان الوحدات المساندة بنجاح الفعاليات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البحر، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللجنة المنظمة لمهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية الذي أقيم هذا العام تحت شعار «عام زايد» في الفترة من 11 فبراير إلى 9 مارس .

وهنأ سموه اللجنة وفريق العمل على النجاحات المتتالية التي يحققها المهرجان كل عام وما تميزت به هذه الدورة من الفعاليات الاجتماعية والانشطة والمسابقات المختلفة التي لاقت اقبالا واسعا من الأفراد والعائلات، مشيدا بالجهود التي بذلت والعمل بروح الفريق الواحد الذي اثمر تميزا في الأداء وحسن التنظيم وتحفيز المتسابقين على المنافسة في هذه الرياضة المهمة والعريقة.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الى مواصلة العمل على نشر رياضة الرماية كإحدى الرياضات الأصيلة و التنافسية ورفد المهرجان بأنشطة وبرامج عائلية واجتماعية.

رافق اللجنة خلال اللقاء اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة بالقوات المسلحة.

بدورها أعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها على الدعم اللامحدود الذي تحظى به أنشطة الوحدات المساندة من قيادتنا الحكيمة، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها تعزيز مستوى المهرجان بالصورة المأمولة.