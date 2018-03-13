سلطان القاسمي يتفقد مباني منتدى الطلبة بجامعة الشارقة

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، مشروع مباني منتدى الطلاب ومنتدى الطالبات في جامعة الشارقة.

ووقف سموه خلال الزيارة على سير العمل في مشروع المبنيين الجاري إنشاؤهما بتوجيهات سموه في كليتي الطلاب والطالبات، كل على حدة، حتى تتم الاستفادة منه في تنظيم واستقبال أنشطة وفعاليات الطلاب المختلفة، وتوفّر جواً أكاديمياً مميزاً يتيح للطالب تنظيم أوقاته والعمل في مجموعات بحثية متنوعة، وأداء كافة مهامه العلمية التي يحتاج إليها.

واطلع سموه من القائمين على المشروع على كافة الأعمال التي تجري لإكمال إنجاز المشروعين الذين أعلن عنهما سموه لأبنائه وبناته طلبة الجامعة خلال الحفل السنوي لرابطة الخريجين، حيث سيعمل منتدى الطلاب ومنتدى الطالبات على توفير أماكن هادئة ومريحة لاستذكار الدروس والمناقشات العلمية، إلى جانب كافة التسهيلات لعمليات المراجعة والشرح، مما يوفر مزيداً من الوسائل والمرافق الحديثة التي تقدمها جامعة الشارقة لطلبتها لتحفيزهم للتفوق العلمي المنشود.

وتعرف سموه خلال الزيارة على جميع المراحل الخاصة بالانتهاء من مشروع المبنييّن في كل من كلية الطلاب وكلية الطالبات، وما تم إكماله، وخطط العمل التنفيذية للأعمال، ووجه سموه خلال متابعته لخطط تنفيذ المشروع، بتنفيذ بعض التعديلات وسرعة إنجاز العمل حتى يكون المبنيان جاهزين بكافة ملحقاتهما وتجهيزاتهما لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل.

ويتضمن كل من المشروعين، مبنى متكاملاً يضم قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات تتوفر بها أماكن مختلفة للطلبة للمراجعات العلمية، وأجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت، وغرف خدمات ومختلف ما يحتاجه الطالب لإنجاز دراساته وبحوثه الأكاديمية.

ويرتبط كل مبنى برواق واسع ومكيّف، يمتد من المنتدى ببقية مرافق الجامعة لكليتي الطلاب والطالبات، ومباني القاعات الدراسية والخدمات الأخرى مثل المكتبة والمسجد وغيرها، حتى يتيح للطلبة التنقل عبره بسهولة، خاصة في أشهر الصيف، مما يجعل استفادة الطالب والطالبة من المنتدى متكاملة طيلة أيام العام الدراسي، ويحقق أهدافه في دعم العملية التعليمية والتربوية للجامعة.

ويعتبر منتدى الطلاب، ومنتدى الطالبات إضافة نوعية جديدة لمرافق جامعة الشارقة التي تعمل على توفير أكبر عدد من الوسائل على اختلاف أنواعها الأكاديمية والعلمية والرياضية والتربوية وغيرها، للطلبة في مختلف الدرجات العلمية، وتتميز بها، مما يعزز من فرص التقدم العلمي وتطور مستويات الطلبة نحو الأفضل.

سموه يتفقد مشروع جامع الشارقة في الطيّ

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع جامع الشارقة في منطقة الطيّ بالشارقة.

وتأتي زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة، في إطار حرص سموه على متابعة سير المشاريع الخدمية والعلمية التي تخدم السكان، والوقوف على احتياجات أهالي المدينة والقاطنين على أرضها في مختلف المناطق، وتوفير كافة مقومات الحياة السعيدة من خلال إنشاء مرافق متنوعة وبنى تحتية حديثة تتواكب مع النهضة العلمية والمجتمعية وخطط التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارة سموه لمشروع جامع الشارقة في منطقة الطيّ، من القائمين على المشروع على سير العمل في مشروع الجامع وكافة المرافق الخاصة به، وكافة تفاصيل المشروع، وحجم ما تم إنجازه، وما يجري العمل عليه، إلى جانب الخطط الزمنية لإكمال المشروع، حيث يعتبر جامع الشارقة إضافة جديدة متميزة للمساجد والمصليات في مختلف مناطق إمارة الشارقة ويسع 24.665 من المصلين من الرجال والنساء.

كما تعرف سموه من القائمين على العمل خلال اجتماع سموه بهم في موقع الإنشاءات، إلى كافة المخططات الهندسية والإنشائية للجامع ومرافقه الخدمية ومناطق توزيعها، حيث أبدى سموه عدداً من الملاحظات الفنية ووجه بإجراء بعض التعديلات والتجهيزات، وذلك لتوفير مزيد من الراحة والعناية لمرتادي الجامع، الذي يضم مرافق نوعية إضافية خاصة بأصحاب الهمم من الرجال والنساء، وذلك تسهيلاً لهم خلال أداء الصلاة والوضوء وغيرها.

ويعتبر جامع الشارقة من أهم مساجد إمارة الشارقة التي تحظى بالاهتمام الكبير من سموه، حيث أشرف سموه على تصميم هذا الجامع وجميع أعماله التفصيلية من تصاميم داخلية ونقوش وزخارف وخطوط إسلامية مستلهمة من فنون العمارة الإسلامية.