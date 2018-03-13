إنجاز ربط سكك الحديد بين الإمارات والسعودية 2021

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات، أمس، الدورة 12 من مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2018، بحضور وزراء وممثلي عدد من الدول.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الإمارات حجزت مكانة عالمية متميزة في قطاع النقل والطرق، وأن اعتماد الدولة لقانون السكك الحديدية يوفر إطارا تنظيميا لمشاركة الشركات الخاصة بمشاريع مهمة في هذا القطاع، وأضاف معاليه أن الإمارات استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع النقل والطرق، معتبرهما من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الشاملة الداعمة للمنظومة الاقتصادية، خاصة أن ذلك يتوازى مع مشروع ربط دول الخليج بشبكة سكك حديدية متكاملة، والذي تعمل عليه حالياً السعودية والإمارات لربطهما وينتهي في 2021، ثم البحرين والكويت في 2023.

رؤية

وقال معاليه إن الدولة وضعت لنفسها رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لتتبوأ دورا رياديا ومتميزا في مجال النقل السككي والطرق، من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية واقتراح ورسم السياسات، وسن القوانين والتشريعات التي تضمن كفاءة وتطور وسلامة هذا القطاع الحيوي المهم في الدولة، لافتا إلى اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي لقانون اتحادي جديد للسكك الحديدية يوفر إطارا تنظيميا لتطوير السكك الحديدية في المستقبل، ما يمهد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية في الإمارات.

وأفاد معاليه أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة فإن الدولة تسير بخطى متسارعة في مجال دعم منظومة البنية التحتية بمختلف محاورها، وقد حققت نتيجة ملموسة في ذلك ومراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الرابع في جودة البنية التحتية.

من جانبه أكد الدكتور المهندس عبدالله الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مؤتمر ومعرض السكك الحديدي للشرق الأوسط 2018 يساهم في إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية، والنقل البري والبحري، لافتاً إلى أن الحضور البارز لصناع القرار في مجال السكك الحديدية والنقل يعكس مدى الاهتمام الكبير بالمعرض الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

منظومة

وأكد خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على دور القيادة الرشيدة للإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس، ودعمهم لمنظومة الترابط والتكامل، لافتاً إلى حرص قادة دولة المجلس على دعم منظومة العمل المشترك الذي يساهم في توحيد السياسات والاستراتيجيات لبلورة سياسة مشتركة تلبي تطلعات أبناء المجلس وتحفظ الأمن والاستقرار، وأن دول المجلس تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ مشاريع عدة ساهمت في تحقيق مزيد من الترابط، وكذلك دعم الاستثمارات والتجارة والترابط الاجتماعي.

إنجازات

عبر سعيد السويدي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات «دي بي» عن فخره بالانضمام لهذا الحدث الكبير الذي يجمع بين الشركات الرائدة بهذا المجال، معتبرا المعرض بمثابة منصة مهمة تسمح بعرض أحدث الإنجازات والأهداف المستقبلية، وتعزيز التعاون مع أبرز مزودي الصناعة ومورديها.

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شهدت الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2018، مشاركة أكثر من 290 من مشغلي السكك الحديدية الإقليميين والدوليين، والموردين والمقاولين عرضوا أفضل الحلول والابتكارات في صناعه السكك الحديدية.