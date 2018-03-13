«الأعلى للأمومة» يدعو للتفاعل مع يوم الطفل الإماراتي

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واعتماد المجلس الوزراي للتنمية، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمس انطلاق يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، ويأتي ذلك في إطار حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تساهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

ووجه المجلس الدعوة إلى جميع الجهات في الدولة بما فيها الوزارات والجهات المحلية والمؤسسات غير الحكومية والشركات الخاصة والبلديات والجامعات والمدارس والحضانات إضافة إلى وسائل الإعلام والأفراد لتنفيذ نشاط أو مبادرة أو برنامج أو مسابقة أو حملة توعية على الصعيد المحلي أو الوطني حول حقوق الطفل.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هذه المناسبة: «يتزامن انطلاق يوم الطفل الإماراتي مع فعاليات عام زايد الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الحماية والأمان للطفل، وهو النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة، حيث صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون حقوق الطفل «وديمة» في عام 2016، والذي يستهدف نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق.

وأشارت إلى أن هذا الاهتمام من جانب القيادة يأتي إيماناً منها بتعزيز مكانة الطفل ومنحه حقوقه كافة وإعداد جيل سعيد وفاعل.

وأضافت أن التحضيرات تجري على قدم وساق منذ إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العام الماضي عن تخصيص يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بالطفل الإماراتي، داعية جميع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة للمشاركة في هذا اليوم من خلال تنظيم فعاليات تستهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع.

وحث المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات الخاصة كافة على الاضطلاع بدورها في فعاليات يوم الطفل الإماراتي من خلال نخبة من الأنشطة وتوفير الفرص لجميع الأطفال المواطنين والمقيمين في الدولة وأصحاب الهمم على أن تغطي المجالات الفنية والثقافية والرياضية وحماية البيئة والإعلام والعلوم وعلوم الفضاء والتكنولوجيا وغيرها بما يعكس دور هذه الجهات في تعزيز حقوق الأطفال وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

وتتمحور أهداف هذه الفعاليات حول تمكين وزيادة وعي الأطفال لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر والتضامن بين الأطفال عند فهمهم لحقوقهم وواجباتهم.

أدوار

ويعكس احتفاء دولة الإمارات بالطفل والتوعية بحقوقه، الدور الذي تضطلع به الدولة في توفير أرقى سبل الحماية والرفاهية للطفل، إذ جرى خلال العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال من أصحاب الهمم 2017 - 2021، وأولت الدولة أهمية قصوى لحماية الطفل ومصالحه.

تفاعل



جرى إطلاق وسم #يوم_الطفل_الإماراتي 2018 على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطة وفعاليات يوم الطفل الإماراتي.