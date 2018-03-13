4 مبادرات تؤطر رؤية إعلامية مبتكرة لدبي

تضمنت المبادرات التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال «مخيم دبي الإعلامي» في المرموم، أربع مبادرات أساسية، تعنى الأولى بالزيارات الإعلامية العالمية، والثانية برسائل دبي إلى العالم، والثالثة تركز على إيجاد فرص غير تقليدية لمزيد من التقارب بين الإعلام والمسؤولين في مواقع اتخاذ القرار ضمن قطاعات حيوية شتى، في حين تعنى المبادرة الرابعة بتشجيع رواد الأعمال في دبي.

برنامج دبي للزيارات الإعلامية

ويهدف إلى رفع التعاون مع الإعلام العالمي من خلال تنظيم رحلات إعلامية من مختلف أنحاء العالم وفي نطاق الأسواق العالمية الكبرى، حيث ستشمل الزيارات مشاريع مهمة يتم تنفيذها في دبي سواء الحكومية منها أو التابعة للمؤسسات شبه الحكومية وكذلك القطاع الخاص بهدف توسيع دائرة التعريف بإنجازات ونجاحات دبي في مختلف القطاعات.

وسيركز البرنامج على أهم وسائل الإعلام العالمية، وإعداد أجندة لزيارة الإعلاميين الضيوف لمواقع أساسية في دبي والتعرف إليها عن قرب، وخاصة المشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها حالياً بما في ذلك مشاريع البنى التحتية ومشاريع التطوير في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء الخبرة ودائرة العلاقات الواسعة التي يتمتع بها المكتب الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام في المنطقة والعالم.

لجنة دبي الإعلامية الخارجية

وتتكون اللجنة من ممثلين عن الجهات الاستراتيجية بما فيها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ذات الثقل الاستراتيجي في الأسواق الخارجية التي تهم دبي، وذلك بهدف توحيد رسائل دبي التي ينقلها مسؤولوها إلى العالم خلال مشاركاتهم الإقليمية والدولية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير الرسائل التي تواكب تطورات الأسواق العالمية، ولا سيما تلك التي تمثل محور تركيز دبي خلال المرحلة المقبلة.

يوم غير رسمي مع مسؤول

وترمي المبادرة إلى تحقيق مزيد من التقارب بين مسؤولي القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص في دبي والإعلام من خلال مرافقة أحد الإعلاميين لمسؤول على مدار يوم ولكن ضمن أجواء غير تقليدية من خلال ممارسة هواية أو رياضة بعينها بعيداً عن بيئة العمل، حيث تستهدف الفكرة زيادة مساحة التواصل بين الإعلاميين، ولا سيما ممثلي مؤسسات الإعلام العالمية، والعديد من المسؤولين في مواقع صنع القرار المختلفة في دبي.

بكل فخر من دبي

مبادرة أطلقها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهدفها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم من خلال ختم «بكل فخر من دبي» الذي سيتم منحه باللغتين العربية والإنجليزية لمجموعة من الأعمال الناشئة المختارة التي بدأت تحقيق نجاح ضمن طيف واسع من المجالات.

وتسعى المبادرة لتكوين نواة لشبكة من رواد الأعمال المتميزين في دبي ممن تعكس نجاحاتهم المناخ الداعم للأعمال التي توفرها دبي، في حين ستعمل المبادرة على توفير العديد من أوجه المساندة لهم عبر فعاليات متنوعة سيتم الكشف عنها تباعاً.