"الصحة "تحذر من استخدام مكمل غذائي من الخلايا الجذعية لـ"مشيمة الغزال"

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأفراد من مخاطر تناول مكمل غذائي يحوي مواد مجهولة المصدر تدعي أنها مواد جذعية من مشيمة الغزال ذات منشأ نيوزلاندي مؤكدة ان المنتج المذكور غير مسجل في الوزارة وغير معروف المواصفات وكل المعلومات المتداولة مضللة وغير علمية ويترتب عليه مخاطر على المرضى.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فريق الرصد الالكتروني في الوزارة رصد تداول وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع صوتي يروج لمنتج مستخلص من مشيمة الغزال ويدعي القدرة الخارقة للمنتج على علاج عدد من الأمراض المزمنة منها الضغط والسكري والقدرة الجنسية لمن هم فوق عمر 40 عاما.

وأضاف أنه بعد تعقب البيانات توصلت الوزارة إلى موقع الكتروني يعرض بيع مكمل غذائي مستخلص من الخلايا الجذعية للغزال بسعر 1395 درهما إماراتيا موضحا إن استخدام مشتقات خلايا جذعية من الحيوان لعلاج الأمراض البشرية هو أمر غير مقبول أخلاقيا وقد يترتب عليه مخاطر نظرا لعدم وجود دراسات وبيانات كافية عن المنتج ومواصفاته.

وأشار الأميري إلى أن المشيمة العضو المغذي للجنين وتكون غنية بالمشتقات المغذية للجسم والتي تحتوي على خلايا جذعية وعوامل أخرى مفيدة لتغذية الجنين حيث تم في هذا الجانب إجراء عدد من الدراسات المختلفة لكيفية استخلاص هذه المواد من المشيمة للاستخدام الطبي ولكن تبقى هذه الدراسات في مراحل أولية كما هو الحال في الدراسات الخاصة بالعلاج بالخلايا الجذعية في بعض الحالات مثل الأمراض الوراثية كالثلاسيميا وغيرها فقط.

وحذر الأميري من مغبة تداول مثل هذه الشائعات المضللة إلا بعد التأكد من السلطات الصحية في الدولة، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد بيئة خصبة للشائعات نظرا لسهولة انتشارها حيث ان المعلومات المضللة التي تتضمنها هذه المواقع تهدد بفقدان ثقة المجتمع بالعلاجات الاكلينيكية المعتمدة من الهيئات الصحية العالمية التي صرفت عليها شركات الأدوية الكبرى مليارات الدولارات وسنوات من الأبحاث وخضع اعتمادها إلى مئات التجارب والاختبارات ما يتسبب بتوقف المريض عن تناول الأدوية أو تعديل الجرعات الدوائية دون الرجوع لممارسي الرعاية الصحية وبالتالي يسيء إلى سمعة البرامج والأدوية المستخدمة في الدولة ودول المنطقة ويقلل من ثقة المريض والمستهلك بالمنظومة الدوائية والأدوية المستخدمة ما يضر بصحة المرضى.

وأكد أن المروجين لمثل هذه المعلومات المضللة سيتعرضون إلى المساءلة من قبل السلطات المختصة في الدولة منوها بأنه حال رغب الجمهور بالتأكد من أية معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات والتعاميم الصادرة عنها يجب التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البريد الالكتروني pv@moh.gov.ae أو عبر الرابط الالكتروني لخدمة "طمني" http://www.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/TaminiService.aspx .