حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 80 سجينا

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم بالإفراج عن 80 سجينا من نزلاء المؤسسات الاصلاحية والعقابية في عجمان من الذين أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوب وممن يقضون عقوبات متفاوتة وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد وذلك بمناسبة عودة سموه بالسلامة الى ارض الوطن.

ويأتي أمر الإفراج حرصا من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء خصوصا وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم عموما لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيدا على رعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحهم بعودة النزلاء إلى أسرهم.

واشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بمبادرة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصا أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وقال اللواء النعيمي ان أمر سموه يؤكد إحساسا عميقا بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مربها السجناء خلال الفترة الماضية وسبيلا إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم .. داعيا الله عز وجل ان يمده في عمره وان يتم عليه موفور الصحة والعافية ويظل فخرا للوطن والمواطنين .

وأعرب عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم إلى المجتمع كأشخاص أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن داعيا من شملهم العفو إلى إخلاص النوايا لبذل قصارى جهدهم في الالتزام بالسلوك القويم والعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين والاجتهاد في كل ما يعود عليهم وذويهم بحياة ومستقبل أفضل.

وأشار سعادته إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.

من جانبهم أعرب السجناء المفرج عنهم عن عظيم أمتنانهم وتقديرهم وشكرهم لامر ومبادرة صاحب السمو حاكم عجمان والتي تنم عن حبه واعتزازه بأبنائه والصفح عن من اخطأ سائلين العزيز القدير ان يمتعه الله بالصحة والعافية وطول العمر.