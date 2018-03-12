سعود القاسمي: «تيري فوكس» أتاح للجميع المساهمة في دعم الأبحاث

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، إيمانويل كامارا ياناكيس قنصل عام جمهورية كندا في دبي، يرافقه أعضاء اللجنة المنظمة لسباق تيري فوكس. وسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور القنصل الكندي، عائدات سباق «تيري فوكس»، الذي استضافته إمارة رأس الخيمة خلال فبراير الماضي، للجهات المستفيدة، للقيام بالدراسات ومشاريع أبحاث السرطان.

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وأشار سموه إلى أن الحدث الرياضي، والذي تحضنه الإمارة بشكل سنوي، ساهم في إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والشركات، للمشاركة في دعم الأبحاث العلمية، التي لا يقتصر دورها على المساعدة في نشر الوعي بمرض السرطان فحسب، بل يتخطى ذلك، ليقدم دعماً مادياً للأبحاث المتخصصة في دراسة هذا المرض، والتي يتم تنفيذها في الدولة.

ومن جهته، توجه القنصل الكندي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته للمبادرات الخيرية والإنسانية، من خلال استضافة الإمارة لسباق «تيري فوكس» للسنة الـ 8 على التوالي، إيماناً من سموه بأهمية تلك المبادرات، والتي من شأنها المساهمة في تقدم البحوث العلمية في المجالات الصحية والإنسانية. حضر المقابلة، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.