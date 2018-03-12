حامد بن زايد: بقيادة خليفة نتطلّع إلى المزيد من الشراكات مع الهند

بحث سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي لسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له أمس، في قصر الرئاسة الهندي «رشتراباتي» على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في نيودلهي.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون والتواصل وإقامة العلاقات والشراكات الاقتصادية مع جمهورية الهند.

مشيراً سموه إلى أن انضمام الإمارات إلى المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية يأتي من منطلق إيمانها بدور الطاقة في إحداث الفارق والتغيير في حياة الأمم والشعوب، وخاصة الفقيرة منها ودعم مجالات التنمية فيها.

ترحيب

ورحب ناريندرا مودي بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي، معرباً عن تمنياته بأن تســهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مشيداً بدور دولة الإمارات الفاعل في دعم المشاريع والبرامج الخاصة بالطاقة النظيفة والمستدامة.

علاقات

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من تعاون استراتيجي وصداقة تاريخية متميزة. كما جرى استعراض مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وسبل تنميتها والفرص المتاحة للاستفادة من الإمكانيات والمقومات المشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بما يسهم في تنويع وتطوير المشاريع الاقتصادية التي تصب في خدمة اقتصاد البلدين.

رغبة

وتطرق الحديث إلى رغبة قيادتي البلدين في دفع العمل المشترك الى الأمام وفتح آفاق أوسع للتعاون في عدد من المجالات التنموية.

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وعدد من المسؤولين.