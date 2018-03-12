عمار النعيمي يحضر أفراح الغفلي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سعيد سلطان بن غليطة الغفلي، بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة خليفة علي بن هلال الغفلي، وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمنطقة الحميدية في مدينة عجمان.

وحضر حفل الاستقبال، إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية، والمدعوين وكبار المسؤولين. وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني إلى عائلة آل الغفلي، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.