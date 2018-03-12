سلطان القاسمي يستقبل السفيرة الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، باربارا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، والتي أتت لتوديع سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية، مشيداً سموه بعمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وباول ماليك القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.

لقاء

ومن جانب آخر التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للفن الشعبي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بضيوف الإمارة من المنظمة الدولية للفن الشعبي، مشيراً سموه إلى جهود الشارقة في العديد من المجالات الثقافية وشؤون التراث الشعبي وفنونه، ودعم الإمارة للجهود العالمية لمختلف المؤسسات في مجال حماية التراث الإنساني بمختلف أنواعه، والتعاون مع المنظمات التي تعمل على حماية الفنون الشعبية والتراث في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يُشكّل استراتيجية تعمل عليها الإمارة بشكل دائم ومستمر.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على الجهود العالمية التي تقوم بها المنظمة الدولية للفن الشعبي في حفظ ونشر هذا الجانب الهام في التراث الثقافي الإنساني والمحافظة عليه، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بين إمارة الشارقة والمنظمة في عدد من المجالات التي تدخل ضمن عمل المنظمة في الفنون الشعبية.

شكر وتقدير

قدم علي عبد الله خليفة رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي شكر وتقدير أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حُسن الاستقبال، مثمناً جهود الإمارة الكبيرة في مختلف مجالات التراث ودعم المؤسسات التي تعمل في المحافظة عليه، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لأن تكون الشارقة مركزاً رئيساً لأعمالها وأنشطتها في حماية التراث الشعبي.