محمد بن راشد: اسمه تِعَدَّىَ نايفاتْ الغمايمْ ...عِضدي محمدْ دامْ عزِّهْ ومَجده

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره واعتزازه بمناقب وفِعال ومنزلة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وصفه بالقامة التي تعدت في رفعتها ومكانتها العالية «الغمايم».

وأكد في بيت شعري نشره أمس عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عضده وسنده، مشدداً على أمنياته بدوام عزه ومجده، حيث قال:

اسمه تِعَدَّىَ نايفاتْ الغمايمْ

عِضدي محمدْ دامْ عزِّهْ ومَجدهْ