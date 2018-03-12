نهيان بن مبارك: مبادرات الإمارات الإنسانية تصون كرامة البشرية

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح: إن المبادرات النوعية الإنسانية تعزز دور الدولة التنموي والإنساني وتجسد سعيها وحرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية وصون كرامة البشرية والوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين وضحايا الأزمات والكوارث الصامتة والمنسية.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات الدورة السابعة لمعرض (عطايا 2018) في أرض الاحتفالات مقابل قصر المشرف بأبوظبي، والذي يقام تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيس اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

مشاريع تنموية

ويخصص ريع المعرض الذي يستمر حتى 15 من مارس الحالي لإنشاء مشاريع تنموية وتأهيل البنية التحتية في قرية (دالي كبمة) في دولة موريتانيا الشقيقة، حيث يتم إنشاء مساكن للأسر الفقيرة ومدارس ومركز طبي لأمراض العيون خاصة وأن نصف سكان القرية يعانون من العمى الوراثي، لذلك جاءت مبادرة عطايا هذا العام للمساهمة في تخفيف معاناة الأشقاء في موريتانيا.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وعدد من المسؤولين في الهيئة والحضور أجنحة المعرض واطّلع على منتجات الجهات المشاركة، مشيدا بدورها في تعزيز الأهداف العليا لمبادرة عطايا من خلال مشاركتها الفاعلة في هذه الدورة التي تأتي متزامنة مع عام زايد والتي تهدف إلى تنمية وتطوير إحدى القرى الموريتانية التي تعاني شحا في الخدمات الأساسية ويواجه سكانها ظروفا إنسانية في غاية الصعوبة.

وقال: هذا العام انتقل عطايا إلى مرحلة متقدمة من التنمية والإعمار والتمكين الاجتماعي للأسر الموريتانية في إحدى القرى النائية التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

سعادة

من جانبها أكدت الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان أن معرض ( عطايا ) يعتبر إحدى المبادرات الإماراتية لنشر السعادة والإيجابية، وأضافت سموها: إن المعرض الذي تتزامن دورته الحالية مع عام زايد يأتي ضمن المبادرات الرائدة والحيوية التي تضطلع بها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة /‏‏ حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، وقالت: إن الإمارات تحمل على عاتقها مسؤولية النهوض بالمجتمعات البشرية التي تواجه تحديات التطور لظروفها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.

تعزيز

وأكدت الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان أن مبادرة عطايا تساهم بشكل مباشر في تعزيز توجهات الدولة في هذا الصدد من خلال ابتكار الحلول الملائمة لتعزيز قدرة الشرائح التي تعاني من وطأة الظروف، وتنشر السعادة والإيجابية في أوساطها من خلال المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها من ريع معرض عطايا الخيريز.

أفراح

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي حفل الزفاف الذي أقامه أحمد خميس بن قيدوة الشحي بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة علي خميس بن قيدوة الشحي.

وهنأ الشيخ نهيان بن مبارك والشيوخ والحضور العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة. رأس الخيمة - وام