حمدان بن راشد يكرّم المبدعين والمتميزين في «صحة دبي»

كرّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، مسؤولي الهيئة وموظفيها المتميزين والمبدعين وأصحاب الخبرات والاختراعات والحاصلين على الشهادات العليا والجوائز التقديرية والتشجيعية، ومن خدموا الهيئة لسنوات طويلة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته «صحة دبي» امس في إطار مبادرة «بكم نفتخر»، بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وقيادات الهيئة ومسؤوليها.

وسلم سمو الشيخ حمدان بن راشد المكرمين شهادات التقدير، فيما ضم التكريم العديد من موظفي الهيئة وفرق العمل في مختلف التخصصات والمجالات.

وتستهدف الهيئة من مبادرة «بكم نفتخر» تكريم الموظفين وتقديرهم «معنوياً ومادياً»، والتعبير عن شكرها وعرفانها بجهودهم، وذلك لتعزيز حالة الرضا والسعادة في أوساطهم على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، وتشجيعهم على مواصلة البذل والعطاء والتفاني في العمل بكل مسؤولية، وتحقيق المصلحة العامة ورضا المتعاملين وسعادتهم، فيما شمل التكريم هذا العام أكثر من 80 موظفاً وموظفة.

وخلال الحفل أكد مسؤولو وموظفو هيئة الصحة بدبي أن الهيئة لديها من القدرات والفرص ما يمكنها من إنجاز عمليات التحول، وتحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في القطاع الصحي، ومواصلة أعمال التطوير الشامل، التي تشهدها المنشآت الطبية، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتقديم نموذج صحي عالمي يحتذى به وتجربة استشفاء مميزة، تعزز وجهة مدينة دبي الصحية.

وذكروا أن الهيئة تزخر بكفاءات وخبرات فاعلة في مختلف الصفوف والتخصصات، وأن المناخ الإيجابي والتعاوني الذي يتسم به العمل في الهيئة، يعد من المقومات الرئيسة للتحفيز على الإبداع والابتكار، فيما أشاروا إلى أن المنهجية التي استحدثتها الهيئة لتنفيذ أعمال التطوير والتحديث، أوجدت روح الفريق الواحد، وعززت الاتجاهات الإيجابية لدى الكوادر البشرية.

وأكد معالي حميد القطامي أن الهيئة، وإن كانت تحرص وبشدة على الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، ينعم أفراده بتجربة صحية عالية الجودة، وخدمات طبية تفوق توقعاتهم وتحقق رضاهم، فإنها تدرك أن مدخلها الرئيس للوصول إلى أهدافها هو تحقيق المزيد من رضا أفراد أسرتها وسعادتهم وتهيئة المناخ المناسب لحفزهم على الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد.

واضاف: هذه هي فلسفة مدينة دبي وخبرتها وبصمتها الفريدة، المستمدة من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ومن الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال معالي القطامي: جاءت مبادرة «بكم نفتخر»، تأكيداً وحرصاً من هيئة الصحة بدبي على نشر ثقافة الاعتزاز بالدور الذي يقوم به كل منا، على اختلاف المستويات الوظيفية والمسميات والتخصصات، وتأكيداً لأهمية أن يفتخر كل منا بالآخر.

وأكد معاليه أن المبادرة جاءت أيضاً، إدراكاً من الهيئة، بوجود أناس يستحقون التكريم والتقدير، ويستحقون أن نقدم لهم الشكر الجزيل على تفانيهم في العمل وإخلاصهم وإبداعاتهم، وتميزهم، الذي أفرز نجاحات متواصلة، ومكن الهيئة من الاستحواذ على أكبر شبكة صحية معتمدة دولياً في الرعاية الصحية الأولية.

بعد ذلك بدأت مراسم تسليم شهادات التقدير والجوائز والدروع التذكارية على المكرمين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالوصول إلى منصة التتويج، كما أكدوا مواصلة التميز، والمشاركة في جهود التطوير التي تشهدها منشآت الهيئة والقطاع الصحي في دبي.

وأكد مسؤولو الهيئة وموظفوها في تصريحات صحفية، عقب التكريم، أن حرص الهيئة على تقديرهم سنوياً، واهتمامها البالغ ببث الأجواء الإيجابية في أوساط العمل ورفع الروح المعنوية لديهم، وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم.

وذكر مسؤولون تنفيذيون أن الهيئة ومن خلال التجهيزات والتقنيات الحديثة، وبيئة العمل نجحت في توفير خدمات طبية عالية الجودة، لأكثر من 4 ملايين و220 ألف مراجع، توافدوا على مستشفياتها ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة ومراكز اللياقة الطبية والعيادات خلال العام 2017.