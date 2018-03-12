طحنون بن محمد يعزّي في وفاة سلطان مطر المنصوري

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين صباح أمس واجب العزاء إلى مطر مبارك بن دليوي المنصوري في وفاة المغفور له بإذن الله نجله سلطان، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الشعيبة بمدينة العين.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.