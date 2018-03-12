إغلاق التفافي أعلى جسر البديع للقادمين من رأس الخيمة إلى مليحة

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية عن إغلاقها الطريق الالتفافي أعلى جسر البديع للقادمين من إمارة رأس الخيمة والمتجهين إلى مليحة، وذلك ابتداء من اليوم ولغاية شهر، بهدف تنفيذ أعمال الطرق ضمن خطة تطوير تقاطع البديع.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، إلى ضرورة أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير واللوحات المرورية والإرشادية، والتقيد بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم. وفي السياق ذاته أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

يذكر أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف على تنفيذ مشروع جسر البديع، ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه الحالية 75% خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سيرفع المشروع بعد إنجازه السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عن ما كانت عليه سابقا لتصل إلى 17 ألفا و700 مركبة في الساعة، فيما سيرفع المشروع السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاثة أضعاف لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة.يان