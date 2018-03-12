محمد بن زايد: بقيادة خليفة علاقاتنا مـع إيطاليا راسخة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن علاقات الصداقة المتميزة والراسخة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية تأتي ضمن نهج الإمارات الثابت، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المتمثل في بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في شتى المجالات والقطاعات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع إيطاليا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال حضور سموه وباولو جينتيلوني، رئيس وزراء إيطاليا، أمس، في قصر الشاطئ، مراسم توقيع اتفاقيتين تاريخيتين بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، حصلت بموجبهما الأخيرة على حصة 10 في المئة في امتياز «أم الشيف ونصر»، و5 في المئة في امتياز «زاكوم السفلي»، وذلك في أول مشاركة لشركة إيطالية في امتيازات النفط والغاز في أبوظبي.

حضر مراسم التوقيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال باولو جينتيلوني، رئيس وزراء إيطاليا، إن هاتين الاتفاقيتين بين «إيني» و«أدنوك» تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، وأنها تعد خطوة مهمة في مسيرة تطور وترسيخ علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين.

وقدمت شركة «إيني» 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار أميركي) رسم مشاركة في امتياز «أم الشيف ونصر»، و1.1 مليار درهم (300 مليون دولار أميركي) رسم مشاركة في «امتياز زاكوم السفلي»، اللذين ستتولى إدارتهما «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابةً عن الشركاء الآخرين.

وقَّع الاتفاقيتين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية.

وحضر مراسم التوقيع معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وصقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وعدد من المسؤولين.

عائد اقتصادي

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة باستقطاب شركاء لديهم القدرة والاستعداد لتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي من عمليات أدنوك، والقيام بدور مكمّل لخبراتنا وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، واستثمار رأس المال في مشاريع استراتيجية، والإسهام في وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تؤكدان ثقة الأسواق الدولية بخطط أدنوك البعيدة المدى للنمو ومدى استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وتدعمان كذلك برنامج مبادرات أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.

وأضاف معاليه أن التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم «إيني»، يسهم في تسريع وتيرة النمو والتطور وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال الاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف جوانب أعمالنا في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، تماشياً مع النقلة النوعية التي نعمل على تحقيقها، والتي تستند إلى الركائز الصلبة التي تقوم عليها أدنوك.

وقال الجابر: «تنسجم هذه الاتفاقيات مع إرث أدنوك العريق من الشراكات الاستراتيجية الناجحة في قطاع النفط والغاز التي تمتد لأكثر من 46 عاماً، وستسهم هذه الشراكات في دعم استراتيجية 2030 للنمو الذكي، من خلال تعزيز قدرة أدنوك على الاستفادة من الطلب المتنامي على الطاقة، بما يضمن استمرار دورها في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية ومستدامة على المدى البعيد لدولة الإمارات.

خبرات

من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»: «تلتزم إيني بتوظيف خبراتها لتطوير موارد النفط والغاز وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبدء الإنتاج منها، علاوة على الاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية للشركة في دعم أهداف أدنوك لزيادة طاقتها الإنتاجية، وفقاً لأفضل الطرق من حيث الجدوى الاقتصادية وضمان الإدارة الفعالة للأصول واستدامة معدلات الإنتاج، من خلال تطبيق برامج تعزيز استخلاص النفط بتكاليف تنافسية».

وأضاف: «نحن في إيني واثقون بأن تعزيز التعاون مع أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات سيسهِم في خلق المزيد من مجالات التكامل بين أعمال الطرفين، ويحقق منافع إضافية متبادلة من الاستثمارات والموارد، ويعزز تبادل الخبرة والمعرفة، ويحقق قيمة مضافة من أصول أدنوك في مجال عمليات التكرير».

امتياز بحري

ويمثل امتيازا «أم الشيف ونصر» و«زاكوم السفلي»، إضافة إلى مناطق امتياز «صرب» و «أم اللولو» جزءاً من الامتياز البحري الذي كانت تديره سابقاً شركة «أدما العاملة» الذي قامت أدنوك بتقسيمه إلى ثلاث مناطق امتياز منفصلة بهدف زيادة العائد الاقتصادي وتنويع وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية ووصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.

يشار إلى أن «إيني» الإيطالية ستنضم إلى كل من ائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (فيديش) وشركة «إنبكس» اليابانية في امتياز حقل «زاكوم السفلي.. وتعمل أدنوك حالياً على تحديد الفرص مع الشركاء المحتملين فيما يخص الـ 15 في المئة المتبقية من حصة 40 في المئة في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري والـ30 في المئة المتبقية في امتياز «أم الشيف ونصر»، وتحتفظ أدنوك بحصة 60 في المئة في الامتيازين.

وتدير «إيني» عملياتها في 73 دولة في مختلف المناطق بما في ذلك إيطاليا ودول شمال وغرب وشرق إفريقيا والجرف القاري في النرويج وخليج المكسيك وبحر البلطيق وإندونيسيا وأستراليا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشرق البحر المتوسط وبحر بارنتس الروسي وألاسكا.

وتمكنت «إيني» من خلال خبراتها في تطوير الحقول ومهاراتها في إدارة المشاريع في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج من تقليل زمن بدء الإنتاج من المشاريع الجديدة بصورة كبيرة، وبلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط الخام العام الماضي 1.8 مليون برميل يومياً.

وفي مجال التكرير والبتروكيماويات، تتمتع «إيني» بخبرة تزيد على 60 عاماً من العمل في مجال تطوير وتشغيل مصافي تكرير النفط حيث تمتلك الشركة 6 مصافٍ في إيطاليا تقوم من خلالهما بتصدير إنتاجها من الوقود وزيوت التشحيم إلى أكثر من 23 دولة، كما تضم الشركة إدارة كبيرة متخصصة في الصناعات البتروكيماوية.